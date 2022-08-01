الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

تكليف الدكتور محمود المليجي بتسيير أعمال رئاسة جامعة المنصورة

الدكتور محمود محمد
الدكتور محمود محمد المليجي
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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بتسيير أعمال جامعة المنصورة، والقيام بعمل رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جامعة جديد خلفا للدكتور أشرف محمد عبدالباسط؛ لبلوغه سن التقاعد. 

وكان الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة السابق، قد افتتح أمس الأحد، المرحلة السادسة من مراحل تطوير البنية التحتية بكلية الهندسة.

وشملت على 32 مشروعا بمختلف القطاعات بالكلية عدد 18 معملا ما بين إنشاء أو تطوير، وعدد 14 مقر إداري بالكلية ما بين إنشاء أو تطوير وتحديث. 

من جهته أكد الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، أن المحور الأول والخاص بتطوير البنية التحتية للمعامل: (أ) التطوير والتحديث والتي شملت على عدد ستة معامل، وهي: معمل الطرق والمطارات، معمل الطاقة الشمسية، معمل الاهتزازات الديناميكية، معمل المساحة، تطوير معمل المساحة، معمل الفحص الميكروسكوبي، مضيفا ان عملية الإنشاء والتي شملت على عدد تسعة معامل، وهي: معمل المنشآت الثقيلة، معمل ضبط جودة المياه، معمل إنترنت الأشياء، معمل الإلكترونيات البصرية، معمل المجسمات المعمارية، معمل Building Information Models، معمل النقل والمرور، معمل الاتصالات اللاسلكية، معمل ابتكارات الفضاء، معمل الفنون المعمارية، معمل التشغيل الغير تقليدي، معمل الدراسات الحقلية لمواد البناء. 

أضاف عميد هندسة المنصورة أن المحور الثاني والخاص بتطوير وإنشاء بعض المقرات الإدارية: تم تحديث وإنشاء عدد 12 من المقرات الإدارية والخدمية بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي بالكلية وهي: المقر الإداري للدراسات العليا، المقرر الإداري للشؤن القانونية، المقر الإداري للمجلة العلمية والعلاقات الثقافية، المقر الإداري لمركز تميز الطاقة، وحدة متابعة الخريجين، مكتب الطلاب الوافدين، قاعة التقييم المعماري، صالة الهندسة المعمارية-1، صالة الهندسة المعمارية-2، وحدة أخلاقيات البحث العلمي، المعرض المعماري، ( وحدة البحوث الهندسية للمشاركة في إصدار ومتابعة تراخيص البناء. بالإضافة الي مقر التصوير الرسمي لمنسوبي الكلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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