الثانوية العامة 1443.. رابط نتيجة 3 ثانوي 2022 برقم الجلوس

ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 1443 - 2022 والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فى نهاية أول أسبوع من أغسطس والذي بدأ اليوم الاثنين.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 1443-2022

وأطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تصريحات عن نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث قال الوزير أن النسبة شبيها بنسبة العام الماضي حيث كانت النسبة العام الماضي 74%، وأضاف الوزير أن عدد طلاب حالات الغش يبلغون 80 طالب وأن حالات الغش هذا العام قليلة مقارنة بالأعوام الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

- (خطوة أولى): يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «الدستور» اضغط هنـــــــــــــــــــــا .

- (خطوة ثانية): ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب/الطالبة. - (خطوة ثالثة): رقم الجلوس الخاص بالطالب. - (خطوة رابعة): البريد الإلكتروني بشكل واضح.

- (خطوة خامسة): رقم التليفون صحيح. عزيزي القاري، فور الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك لتصل إلى الطالب/الطالبة فور الاعتماد رسميا من جهة وزير التربية والتعليم والاعلان في مؤتمر “نتيجة الثانوية العامة”.

تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال الدكتور طارق شوقي وزر التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يحذر من الروابط والفيديوهات المتداولة على الفيس بوك والتى تدعى الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل الإعلان عنها بـ 48 ساعة، وقال الوزير أن هذا كله نصب واحتيال وعلى أولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الأمور.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وسيتم إعلان نتيجة من خلال إدخال رقم جلوس الطالب على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته من خلال رقم الجلوس، ورابط النتيجة هو https://moe.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة أنه سوف يتم إعلان النتيجة لجميع الطلاب فى نفس الوقت عن طريق الروابط التي تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة المقبلة وأثناء المؤتمر الصحفى الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2022.

فيما انتهى المركز القومي للامتحانات من التصحيح خلال الساعات الماضية وقد تم البدء فى إعداد أوائل الجمهورية لنتيجة الثانوية العامة 2022.