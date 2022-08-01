الإثنين 01 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

الثانوية العامة 1443.. رابط نتيجة 3 ثانوي 2022 برقم الجلوس

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ads

ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 1443 - 2022 والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فى نهاية أول أسبوع من أغسطس والذي بدأ اليوم الاثنين.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 1443-2022

وأطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تصريحات عن نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث قال الوزير أن النسبة شبيها بنسبة العام الماضي حيث كانت النسبة العام الماضي 74%، وأضاف الوزير أن عدد طلاب حالات الغش يبلغون 80 طالب وأن حالات الغش هذا العام قليلة مقارنة بالأعوام الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

 - (خطوة أولى): يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «الدستور» اضغط هنـــــــــــــــــــــا .

 - (خطوة ثانية): ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب/الطالبة. - (خطوة ثالثة): رقم الجلوس الخاص بالطالب. - (خطوة رابعة): البريد الإلكتروني بشكل واضح.

 - (خطوة خامسة): رقم التليفون صحيح. عزيزي القاري، فور الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك لتصل إلى الطالب/الطالبة فور الاعتماد رسميا من جهة وزير التربية والتعليم والاعلان في مؤتمر “نتيجة الثانوية العامة”.

txt

لينك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 وموعد إعلان الأوائل

txt

لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الحكومية 2021

تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال الدكتور طارق شوقي وزر التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يحذر من الروابط والفيديوهات المتداولة على الفيس بوك والتى تدعى الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل الإعلان عنها بـ 48 ساعة، وقال الوزير أن هذا كله نصب واحتيال وعلى أولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الأمور.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وسيتم إعلان نتيجة  من خلال إدخال رقم جلوس الطالب على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته من خلال رقم الجلوس، ورابط النتيجة هو https://moe.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة أنه سوف يتم إعلان النتيجة لجميع الطلاب فى نفس الوقت عن طريق الروابط التي تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة المقبلة وأثناء المؤتمر الصحفى الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2022.

فيما انتهى المركز القومي للامتحانات من التصحيح خلال الساعات الماضية وقد تم البدء فى إعداد أوائل الجمهورية لنتيجة الثانوية العامة 2022.

امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

الأكثر قراءة

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

تأجيل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور.. وموعد اعلانها رسميًا

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

رابط نتيجة 3 ثانوي 2022 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن النتائج

تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين 1- 8- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

الاستثمار في الرمال السوداء

محمد العسيري

حق الشعب ولغز «المطور الزراعى»

ماجد حبته

خمسة منتديات مناخية

كريم فرغلى

سعيد صالح.. المشاغب القادر على إضحاك طوب الأرض

عبدالوهاب داود

الحب من غير أمل

جمال-أسعد

ما يحدث هذا لمصلحة من؟

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. والحركة

لواء.حمدى البطران

صعود الفلاحين فى مصر

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تندد بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب بدعوى دعم الإرهاب

تعاون مفاجئ: سفن أوروبية تشترك فى الدفاع عن حقل «كاريش» الإسرائيلى

رويترز تكشف ملامح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل