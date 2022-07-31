لينك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 وموعد إعلان الأوائل

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة الثانوية العامة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 /1444

ويدخل طالب الثانوية العامة 2022 عبر رابط موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة 2022 من هنــــــــــا .

يسجل طالب الثانوية العامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

موعد إعلان أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022

قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022/1444 انتهت من عمليات رصد وجمع الدرجات بكل دقة حتى يأخذ كل طالب حقه، استعدادًا لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 خلال اليومين المقبلين.

وشدد المصدر لـ "الدستور"، أن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 بالقطاعات الأربعة، على مستوى الجمهورية، ستبدأ اليوم الأحد، في تحديد أسماء الأوائل على مستوى كل شعبة من الشعب الثلاث العلمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

وأكد المصدر، أن اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 سيكون وفق معايير معينة، حتى لا يظلم أحد.

كيفية حساب درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأن درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة 1444 يتم تغيير معاييرها من عام إلى عام.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" إن موقف درجات الرأفة في نتيجة الصف الثالث الثانوي سيتم الإعلان عنه مع اعتماد نتيجة 3 ثانوي والتي سيعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال الأيام المقبلة.

وكشفت آليات توزيع درجات الرأفة أنها تكون حسب نسبة النجاح و تكون قيمتها في حدود نسبة 3 إلى 10% غالبا من الدرجات الكلية للمادة ويتم توزيعها حسب حاجة الطالب.

وأضاف المصدر: «مثلًا في طالب محتاج أو فاضله درجتين على النجاح في مادة واحدة علشان يتحول من دور ثاني لنجاح بيتم إضافة درجات الرأفة له.. ولو في طالب يستحق درجتين أو 3 درجات للدخول في امتحانات الدور الثاني بدل ما يعيد السنة كلها برضه بيتم إضافة درجات الرأفة له»