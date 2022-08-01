الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

11 مصابًا فى حادث تصادم على طريق الضبعة

تصادم سيارتين ميكروباص
تصادم سيارتين ميكروباص
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أصيب 11 شخصا إثر تصادم سيارتي ميكروباص وثالثة نقل، اليوم الإثنين، واشتعال النيران فيها بطريق الضبعة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث مرورى ومصابين أعلى طريق الضبعة بعد نزلة الكوم الأحمر اتجاه الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتي ميكروباص مع سياره نصف نقل أدى  الي اشتعال النيران في السيارة النقل.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، ورفع رجال المرور آثار الحادث، فيما يجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

طريق الضبعة عمليات المرور شرطة النجدة

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