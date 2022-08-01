بشرى للصلع.. العلماء يكتشفون آلية جديدة لتجديد بصيلات الشعر

اكتشف عدد من العلماء مؤخرًا أن مادة كيميائية هي مفتاح التحكم في وقت انقسام وموت خلايا بصيلات الشعر، ومن المتوقع أن توفر علاجًا جديدًا للثعلبة الوراثية الشائعة.

نشر باحثون في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، في العدد الأخير من مجلة Biophysical Journal، الدراسة، ووفقًا لهم، فبالإضافة إلى كبد ومعدة الإنسان، اللذان يتجددان بسبب التلف، فإن بصيلات الشعر هي الأعضاء التي تتجدد تلقائيًا بانتظام دون إصابة.

اكتشف الباحثون أن مادة كيميائية تسمى TGF-beta (TGF-β) ، وهي بروتين ينتج عند إصابة الأنسجة، تعمل مثل السيف ذي الحدين، مع تأثيرين متعارضين. يتحكم في انقسام الخلايا في بصيلات الشعر (بما في ذلك الخلايا الجذعية) وتكوين خلايا جديدة ؛ ولكنه في الوقت نفسه يساعد أيضًا في تنسيق عملية موت الخلايا في بصيلات الشعر. إذا كانت الخلية تنتج كمية معينة من TGF-، سيبدأ انقسام الخلايا ويؤدي في النهاية إلى موت الخلايا المبرمج.

بعد ذلك ، سيحدد الباحثون كيف يبدأ TGF-beta انقسام الخلايا ، وكيف تتواصل المادة الكيميائية مع الجينات المهمة الأخرى ، والتي قد تقوم بعد ذلك بتشغيل الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر وتحفيز نمو الشعر.