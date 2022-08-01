الإثنين 01 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الحوثيون يشترطون فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين لتمديد الهدنة

مطار صنعاء
مطار صنعاء
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جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مهدي المشاط، تأكيد التمسك برفع قيود التحالف العربي عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، لتمديد الهدنة.

 

وقال المشاط خلال لقائه في صنعاء وفد سلطنة عمان، لمناقشة القضايا المرتبطة بالهدنة ومقترحات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن ذلك ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية إنه "من الضروري أن يرافق أي هدنة تحسين ملموس للوضع الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني بما في ذلك صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين".

 

وأضاف أن "مطالب الشعب اليمني المتمثلة في وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) ورفع الحصار عن اليمن ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وصرف مرتبات كافة الموظفين من إيرادات النفط والغاز مطالب محقة وعادلة، ولا تنطوي على أي تعجيز أو تستدعي تنازلا من الطرف الآخر (الحكومة اليمنية)".

 

ورأى أن "تنفيذ تلك الخطوات سيخلق أجواء داعمة للسلام وسيسهم بشكل ملموس في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار".

 

وشدد على "أهمية انخراط تحالف العدوان بقيادة أمريكا في إجراءات داعمة لبناء الثقة ومقتضيات السلام".

 

واعتبر أن "تمسكهم (التحالف والحكومة اليمنية) بالحصار جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتنافى تماما مع ضرورات السلام".

 

وثمن "الجهود الإيجابية المستمرة لسلطنة عمان في تخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم جهود إحلال السلام في اليمن"، مؤكدا أن "هذه الجهود محل تقدير من قبل اليمن قيادة وشعبا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

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