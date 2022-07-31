الأمين العام لأوبك: وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق

قال الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقابلة حصرية نشرتها صحيفة الراي الكويتية، اليوم الأحد إن وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق.

وأضاف، أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها" لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية"، وأوبك+ هي تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

وسيرأس الغيص، محافظ الكويت السابق في أوبك، أول اجتماع له في أوبك+ في الثالث من أغسطس آب، حيث ستنظر المجموعة في إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر أيلول، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات.

وقالت ثمانية مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن من المرجح أيضا بحث زيادة محدوة في الإنتاج.

وقال الغيص، متحدثا عن الزيادات الأخيرة في أسعار النفط "بالنسبة لي ما زلت أؤكد أن ارتفاع أسعار النفط أخيرا ليس مرتبطا

فقط بالأحداث بين روسيا وأوكرانيا..ولكن البيانات كلها تؤكد بأن الأسعار بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي وتراكمي، وقبل اندلاع الأحداث الروسية الأوكرانية، بسبب التصور السائد في الأسواق بأن هناك نقصا في القدرة الإنتاجية الاحتياطية، والتي أصبحت محصورة في دول قليلة ومحدودة".

وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، حيث قفز فوق 139 دولارا للبرميل في مارس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسعار إلى حوالي 108 دولارات للبرميل حيث أدى ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تراجع الطلب.

ومنذ قليل، قال محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في رسالة نصية، اليوم الأحد، إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.