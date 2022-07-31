الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القدر ينقذ 5 أشخاص من الموت في انقلاب سيارة ببني سويف

إسعاف
إسعاف
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شهد الصحراوي الشرقي بنزلة أبو صالح فى اتجاه القاهرة بدائرة بني سويف، مساء الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكي، والذي تسبب في إصابة 5 أشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة المحدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بنزلة أبو صالح فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم" مصطفى.ح.ع" 47 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و"علا.ن.ص" 42 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم والرأس، وأبنائهم "عمر" 11 سنة، مصابا بكدمات بالرأس، و"محمد" مصابا بكدمات بالرأس، و"ردينة" 9 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسوان.

تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

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