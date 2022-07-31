الأحد 31 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

16 قتيلًا في هجومين على مخيمات بدو في شمال شرق مالي

هجوم في شمال شرق
هجوم في شمال شرق مالي
ads

قُتل 16 شخصًا على الأقلّ هذا الأسبوع في منطقة ميناكا في شمال شرق مالي المحاذية للنيجر، في هجمات يشتبه بأنها جهادية على مخيمات للبدو، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الأحد من مصادر محلية.
وقال مصدر قريب من السلطات في ميناكا عاصمة المنطقة "نُفّذت الاغتيالات ليل الأربعاء الخميس بالطريقة نفسها: مهاجمون على متن دراجات نارية يصلون إلى المخيم ويطلقون النار من مسافة قريبة على الناس من دون هوادة ويستولون على الماشية".
واستهدف هجوم أول مخيما للبدو على بعد "نحو خمسين كيلومترًا" شرق ميناكا في المكان المُسمّى "تيفولات" وقُتل خلاله 12 شخصًا، بحسب المصدر الذي قال إن "مسلّحين" استهدفوا مخيما آخر في إنكار تادريانتي، حيث قُتل خمسة.
ونشر قادة في مجموعة "طوارق داهوسك"، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عدة بيانات في الأيام الأخيرة اعلنوا فيها وقوع "مجازر بحق المدنيين" بيد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وأفادوا بمقتل 16 شخصًا في هذين الهجوميْن.
وأكّد مسؤول في "حركة تحرير ازواد" المسلّحة الموالية للحكومة والتي وقّعت اتفاقيات سلام في 2015 مع باماكو، حصول الهجمات لفرانس برس.
وقال زعيم الحركة موسى أغ أشاراتوماني عبر شبكات التواصل الاجتماعي "يضرب الإرهاب الأبرياء في هذا القسم من البلد في ظلّ صمت يصمّ الآذان".
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير بأن الهجمات الأخيرة في منطقة ميناكا "أسفرت بحسب بعض التقارير عن مقتل مئات المدنيين ونهب وإحراق محلات تجارية ومركبات وتخريب شبكات الهاتف".

وفي وقت سابق، أعربت الجزائر عن قلقها الشديد إزاء الهجمات التي اندلعت بعاصمة مالي باماكو، مؤكدة إدانتها للإرهاب بكل أشكاله.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، أن تطورات الأحداث في مالي تشير إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للوقاية من الإرهاب.

وأكد البيان على أهمية تطبيق الإستراتيجية التي تمخضت عن اتفاق السلم والمصالحة، المنعقد في الجزائر بين كل الأطراف المالية المتنازعة، داعيًا الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق إلى تجديد التزامهم بما جاء به، وأن يتمسكوا بوحدتهم للتغلب على كل التحديات.

شرق مالي شمال شرق مالي النيجر مخيمات للبدو منطقة ميناكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

الأكثر قراءة

تأجيل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال 2022 

مصدر بالتعليم: تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة اليوم

ارتفاع مصابى حادث «الإسكندرية- مطروح» لـ44 ووفاة السائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

حق الشعب ولغز «المطور الزراعى»

ماجد حبته

خمسة منتديات مناخية

كريم فرغلى

سعيد صالح.. المشاغب القادر على إضحاك طوب الأرض

عبدالوهاب داود

الحب من غير أمل

جمال-أسعد

ما يحدث هذا لمصلحة من؟

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. والحركة

لواء.حمدى البطران

صعود الفلاحين فى مصر

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تندد بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب بدعوى دعم الإرهاب

تعاون مفاجئ: سفن أوروبية تشترك فى الدفاع عن حقل «كاريش» الإسرائيلى

رويترز تكشف ملامح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل