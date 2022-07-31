الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وفاة 3 أشخاص جراء سقوط سقف داخل منزل بالشرابية

اسعاف
اسعاف
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لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انهيار سقف داخل منزل مكون من أرضى وطابقين بمنطقة الشرابية وتم تحرير محضر بالواقعة والدفع بسيارات الاسعاف وقوات الدفاع المدني.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، مفاده انهيار منزل مكون من أرضى وطابقين بمنطقة العزب في الشرابية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ورجال الحماية المدنية برئاسة اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني.

تبين وفاة 3 أشخاص بسبب سقوط سقف على الطابق الأرضي داخل المنزل، وتم نقلهم إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهة المختصة بمحافظة القاهرة لإزالة آثار الانهيار، ومعاينة العقارات المجاورة.

ويقوم رجال المباحث بالقاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث لكشف ملابساته بالكامل.

سقف داخل منزل ارضى الشرابية عمليات النجدة قوات الدفاع المدني

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وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

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