الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«النفط الليبي»: إنتاج البلاد بلغ 1.2 مليون برميل يوميا

النفط
النفط
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قال محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في رسالة نصية، اليوم الأحد، إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، استقبال ميناء رأس لانوف الليبي ناقلة النفط CRUDEMED لشحن كمية من خام آمنا وخام سرتيكا قوامها 600 ألف برميل، بينما رست الناقلة “MATALA” في ميناء السدرة لشحن مليون برميل من خام السدرة. 

وأكدت المؤسسة الليبية في بيان اليوم أنه من المنتظر أن تصل إلى ميناء الزويتينة اليوم الساعة السادسة مساء الناقلة “NISSOS SIFNOS” لتحميل شحنة قوامها مليون برميل من خام أبوالطفل.

محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إنتاج ليبيا من النفط ليبيا ميناء رأس لانوف الليبي

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