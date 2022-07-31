إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة سرقة المساكن بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة مسجل خطر لمحكمة الجنح لسرقته المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد ألقى القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وبحوزته: مبلغ مالي- هاتف محمول- 3 مفاتيح مصطنعة، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقرَّ بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.