أسعار الذهب اليوم الأحد 31 يوليو 2022.. زيادة 130 جنيها فى الجرام

هناك حالة من الترقب في متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة في مصر والعالم منذ أن قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة، وهناك حالة من التخوف من رفع كافة السلع حاصة السلح ذات الارتباطات الاستثمارية، فالذهب على وجه التحديد وعاء استثماري، فهو كما يعرف عنه زينة وخزينة لذا هو وسيلة آمنة للادخار علاوة على التزين به .

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وفي هذا السياق، لم يخيب الذهب التوقعات فقد أغلقت التعاملات الأسبوعية لبورصة المعادن على صعود جماعي لكل أعيرة الذهب ليبدأ التعاملات الصباحية بارتفاع أيضًا في أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 31-7-2022 بشكل ملحوظ مساء في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية لليوم الثالث على التوالي.

زيادات تاريخية في سعر الذهب

ومن متابعة سعر الذهب ربح سعر الذهب في مصر حوالي 30 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية إلى نحو 1115 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار الجرام في الأسبوع السابق له والتي سجلت 985 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

وترصد جريدة «الدستور» أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 31-7-2022 في التقرير التالي ضمن الخدمات التي نقدمها بشكل يوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 الأحد 31-7-2022

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 وسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1161 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر وانتشارًا أيضًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأحد 31-7-2022

كذلك واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1115 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 الأحد 31-7-2022

وصعد مساءً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 862 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 31-7-2022

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار .

سعر أوقية الذهب عيار 24 الأحد 31-7-2022

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35990 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.