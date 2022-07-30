السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

وكيل رياضة الشيوخ: أجرينا 18 اجتماعًا باللجنة لنظر قانون الرياضة مرة أخرى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال النائب شريف جابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، إن قانون الرياضة الصادر لعام 2017 بعد تطبيقه على أرض الواقع ظهر خلاله بعض المشاكل والعراقيل، وظهرت هذه المشاكل بعد أن تم تطبيقه الفعلي على أرض الواقع.

جاء ذلك على هامش استضافته بحلقة  نقاشية عن الرياضة في مصر تحت عنوان "مع أبطال مصر.. ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أبطال مصر الحاصلين علي ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأكد الجابري،  أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أجرت 18 اجتماعًا مع كل الجهات التي لها علاقة بالقانون، للخروج في النهاية بعلاج وحلول للمشاكل عن طريق اجراء تعديلات يمكن تنفيذها على أرض الواقع دون عراقيل.

وأكد الجابري، أن الرياضة المصرية تطورت بشكل كبير بالمقارنة بالأوضاع والفترات السابقة، وأن 65% من السكان من فئة الشباب، وبالتالي يمثل هذا الأمر تحدي كبير بالنسبة لقطاع الممارسة الرياضية والذي شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية.

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، أن الظروف الصعبة التي توالت علينا أخرتنا بشكل كبير في القطاع الرياضي، ولكن بعد عام 2018 تسعى الدولة للعودة مرة أخرى ويظهر هذا جليًا بالنظر لنتائج الألعاب الفردية.

واختتم وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، إلى أنه تمت الموافقة على التعديلات بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وتمت إحالته للنواب، والذي من المفترض أن يناقشه في ببداية دور الانعقاد الثالث له.

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