الجمعة 29 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحفظ على طن لحوم فاسدة بمطعم شهير بالقاهرة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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تحفظ ضباط مباحث التموين على كمية من مقطعات اللحوم داخل مخزن تابع لمطعم شهير لبيع الوجبات السريعة، قبل طهيها وبيعها للمواطنين بشرق القاهرة ونقلها وعرضها على لجنة مختصة لفحصها.

كانت معلومات أكدتها التحريات بحيازة مالك مطعم كمية من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط «1٫1 طن مقطعات لحوم» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لإحدى المطاعم بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

مقطعات اللحوم مخزن مطعم شهير الوجبات السريعة شرق القاهرة تحقيق أرباح

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