«الأولى فى نوفمبر».. قصة ثلاث مرات انفصلت فيها منة عرفة عن محمود المهدى

باتت الفنانة منة عرفة أحد أعضاء تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انفصالها عن زوجها أو عودتها له، الأمر الذي أثار استياء عدد من الجمهور الذين رأوا في مهنة منة عرفة التي من المفترض أن تمتلئ بالفن إقحاما لحياتها الشخصية والذي يشغلها عن تحقيق نجاح في حياتها خاصة في ظل صغر سنها.

في الساعات الأولى من أمس الخميس، أعلنت الممثلة الشابة منة عرفة، عن طلاقها من زوجها محمود المهدى، رسميًا، وذلك فى ثالث إعلان لهما حول انفصالهما خلال عام واحد من زواجهما.

الطلاق للمرة الأولى

في نوفمبر الماضي، كانت هذ المرة الأولى التي يتم فيها انفصال منة عرفة عن محمود المهدي، وذلك بعدما نشرت منة عرفة عبر "إنستجرام" وكتبت: "كل شىء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع"؛ ليرد عليها وقتها المهدى: "الناس اللى بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كرجل شرقى صعيدى فى حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها"، كل ذلك جاء رغم تجهيزاتهما لبيت الزوجية.

الطلاق للمرة الثانية

وفى مارس الماضي، أعلن محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة عن انفصالهما للمرة الثانية، من خلال استورى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وكتب المهدى: "تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى"، ثم نشر بعدها استورى آخر قال فيه: "ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله".

محمود المهدي يوضح أسباب الطلاق للمرة الثالثة

وفي أول رد فعل لزوج منة عرفة على طلاقهما، اتهم محمود المهدي عبر خاصية "ستوري"، والدة منة عرفة بالوقوف خلف الانفصال بسبب الماديات، وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل، بس ربنا يعوضني عن كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني مقصرتش بالعكس كنت بحافظ".