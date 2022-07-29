بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 29-7-2022

يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية تراجعًاً بعد القفزة الكبيرة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وتراوح سعر الكيلو ما بين 27 و29 جنيهًا في المزرعة، والدواجن البيضاء تراوح سعرها ما بين 33 و35 جنيهًا للكيلو، مما جعل الإقبال يتزايد عليها من جديد، خاصة بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك وعزوف المواطنين عن اللحوم الحمراء والتوجه للدواجن والأسماك،.

ورصد «الدستور» أسعار الدواجن في الأسواق وحجم الإقبال عليها وأسباب تراجع الأسعار وتوقعات التجار للفترة المقبلة.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 28 جنيها 29 جنيها لحم الفراخ الساسو كيلو 49 جنيها 50 جنيها لحم الفراخ البلدي كيلو 35 جنيها 36 جنيها لحم أمهات الأبيض كيلو 26 جنيها 27 جنيها

يقول هاني، صاحب أحد محال الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار الدواجن تراجعت خلال الفترة الجارية ما بين 2 و6 جنيهات للكيلو الواحد، لافتًا إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الخميس تراوح ما بين 33 و35 جنيهًا للكيلو، والبط استقر سعره عند 50 و65 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا، الرومي من 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الأوراك انخفاضًا عند 38 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن جميع المنتجات الخاصة بالدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا، وانخفض سعر الكبد والقوانص لـ35 جنيهًا للكيلو، كيلو الأجنحة 20 جنيهًا للكيلو الواحد، سعر الدبابيس 43 جنيهًا للكيلو، الشيش طاووق مخلي 82 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن الإقبال في تزايد مستمر على مدار الأيام الجارية.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أبيض كرتونة 54 جنيها 55 جنيه بيض أحمر كرتونة 60 جنيها 61 جنيه بيض بلدي كرتونة 56 جنيها 57 جنيها

أسعار السمان اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 2.25 جنيه 2.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 2.75 جنيه 3 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوما 5.50 جنيه 6 جنيهات

أسعار البط اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.