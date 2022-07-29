درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة 29-7-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، 29/ 7/ 2022 حالة الطقس مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 29/ 7/ 2022 في مصر



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة 36 - 25

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 33 - 24

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون 35 - 24

تصل درجات الحرارة في طنطا 35 - 25

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم 36 - 24

تصل درجات الحرارة في دمنهور 35 - 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم 32 - 25

تصل درجات الحرارة في مطروح 22 - 22

تصل درجات الحرارة في السلوم 32 - 24

تصل درجات الحرارة في سيوة 38 - 22

تصل درجات الحرارة في بورسعيد 34 - 25

تصل درجات الحرارة في دمياط 35- 25

تصل درجات الحرارة في الزقازيق 36 - 24

تصل درجات الحرارة في المنصورة 36 - 25

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الجمعة 29 يوليو

الإسماعيلية 37 / 23

السويس 36 / 23

العريش 33 / 24

رفح 33 / 25

رأس سدر 37 / 26

نخل 38 / 16

نويبع 38 / 27

طابا 37 / 27

كاترين 34 / 19

الطور 35 / 24

شرم الشيخ 40 / 29

الغردقة 39 / 28

مرسى علم 37 / 28

الفيوم 37 / 24

بني سويف 37 / 24

المنيا 38 / 24

أسيوط 38 / 24

سوهاج 40 / 25

قنا 41 / 25

الأقصر 42 / 26

أسوان 43 / 27

إدفو 43 / 28

أبوسمبل 41 / 27

الوادي الجديد 42 / 22

شلاتين 39 / 26

أبو رماد 38 / 27

حلايب 34 / 26

رأس حدربة 35 / 26