عدم التعرض لأشعة الشمس .. كيفية منع فرط التصبغ فى الصيف

يعاني العديد من الفتيات مشكلة فرط التصبغ ويعد مصدر قلق للكثيرات، خاصةً لمن لديهن بشرة معرضة لحب الشباب، فهو يعد أمرا مُحبطا خلال أشهر فصل الصيف، فعندها يبدو أن الشمس وفرط التصبغ عدوان لدودان، لذا من أولى الخطوات البعد عن التعرض للشمس، وتوضح صباح الأشموني إخصائية الجلدية والتجميل، بعض النصائح في نقاط من شأنها التعامل مع فرط التصبغ خلال الصيف.

ما هو فرط التصبغ؟

فرط التصبغ مصطلح عام يستخدم لوصف البقع على الجلد التي تكون أغمق من المعتاد، قد تكون ألوانًا مختلفة، بما في ذلك البني أو الأسود أو الرمادي، وهي ناتجة عادةً عن زيادة إنتاج الميلانين في الجلد.

شفاء فرط التصبغ يستغرق وقتًا من عام إلى عامين حتى يتلاشى، وقد يستغرق وقتًا أطول للأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

يعتبر الجلد على وجهنا هو عضو حساس يتغير كما تتغير أجسامنا. الهرمونات والشيخوخة والنظام الغذائي كلها عوامل مساهمة تؤثر على بشرتنا.

ما الذي يسبب فى فرط التصبغ؟

الأمراض الجلدية

في بعض الحالات، يمكن أن يكون فرط التصبغ من أعراض مرض جلدي مثل الكلف، الذي يتسبب في ظهور بقع رمادية أو بنية اللون على الوجه والرقبة والصدر وأحيانًا في أماكن أخرى.

يمكن أن يكون فرط التصبغ أيضًا نتيجة لحب الشباب والأكزيما والصدفية، غالبًا ما تسبب هذه الأمراض الجلدية ندبات، مما يؤدي إلى ترك بقع داكنة على الجلد.

الهرمونات

يزيد الهرمون من أن تخليق الميلانين المرتفع يمكن أن يسبب أيضًا فرط تصبغ.

يمكن للأستروجين والبروجستيرون زيادة إنتاج الميلانين، وبالطبع تلعب الجينات دورًا في ذلك هناك المئات من الجينات التي تعمل خلف الكواليس والتي تنظم إنتاج وتوزيع الميلانين لدينا.

التعرض للشمس

قد يؤدي تعريض الجلد للشمس لفترات طويلة إلى فرط التصبغ، واحدة من أبسط الطرق لحماية بشرتك من تغير اللون هي ارتداء واق من الشمس يوميًا ، بغض النظر عن حالة الطقس.

نصائح الإدارة

نظرًا لأن العديد من الأشخاص قد يعانون من فرط التصبغ لأول مرة في الصيف بسبب أضرار أشعة الشمس، فإن تعلم كيفية إدارته بفعالية الآن قد ينقذ بشرتك على المدى الطويل.

بأربع خطوات رئيسية عند محاربة فرط التصبغ:

1- قشر لزيادة معدل دوران الخلايا

يؤكد ويليس على التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة. سيساعد ذلك في التخلص من الخلايا المفرطة التصبغ وتسريع الشفاء.

2- حماية الجلد من الالتهابات

تعتبر المنتجات المضادة للالتهابات فعالة لأنها تمتلك القدرة على تقليل بعض البروتينات وزيادة إنتاج الجزيئات المضادة للالتهابات في الجلد.

3- حماية البشرة من أشعة الشمس

4-تمنع إنتاج الميلانين بمنتجات تفتيح البشرة.