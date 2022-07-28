الخميس 28 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بتكوين عصابة سرقة الشقق بالقاهرة

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها لكشف ملابسات حدوث الواقعة.

ونجحت مباحث القاهرة، أمس، في ضبط تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بمنطقة التجمع.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من شخصين باكتشافهما كسر باب الفلتين مسكنهما «تحت الإنشاء» والكائنتان بدائرة القسم، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب «كسر الباب»، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما «سيئ النية»، صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزة الأخير 4 أجهزة تكييف مجموعة من الأدوات والمعدات الكهربائية، ومحابس المياه.

كما أقر المتهمان بأن المضبوطات بحوزة الأخير من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوبى «كسر الباب - التسلق».

كما أقرا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء عدد من المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين عصابة سرقة القاهرة

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