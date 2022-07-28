رئيس محكمة النقض يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

بعث رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.

وجاء في التهنئة: "يطيب لي والسادة القضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهاني بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.. سائلين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامتكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمة العربية والإسلامية".