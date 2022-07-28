الخميس 28 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

رئيس محكمة النقض يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

بعث رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.

وجاء في التهنئة: "يطيب لي والسادة القضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهاني بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.. سائلين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامتكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمة العربية والإسلامية".

محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب لعام الهجري الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

الأكثر قراءة

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع الأزهر التعليمي

نتيجة 3 ثانوى أزهر| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

ليست كل «يا ريس» مثل أختها

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

د.كريمة الحفناوى

التغيرات المناخية.. وقطاع الزراعة

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

خالد عكاشة

تهديد خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا ويتصاعد

مدحت بشاى

في ذكري رحيل المبدع فاروق الفيشاوي

ماجد حبته

التعاون المصرى الهندى

صور

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

سر نشر الجيش الإسرائيلى «إحداثيات خريطة»: رسالة خفية ووثائق من غزة (شاهد)

وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

المياه واتفاقية السلام.. ماذا حدث في اجتماع رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن؟