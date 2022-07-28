الخميس 28 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

بعد رفع سعر الفائدة.. سعر الريال السعودى فى مصر الخميس 28 يوليو 2022

الريال السعودي
الريال السعودي
ads

يهتم المصريون بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظها، كونها العملة الأكثر شيوعًا ضمن العملات العربية التي يستخدمها المستثمرون المصريون والمواطنون العاديون على حدٍ سواء.

السعودية ترفع سعر الفائدة 75 نقطة 

ومساء الأمس الأربعاء أعلن البنك المركزى السعودى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، كما أعلن المصرف المركزى الإماراتى عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت شبكة العربية وهو لمواكبة ما أقدم على فعله الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة أيضًا، مما سيؤثر على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس 28يوليو .

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 – 7 – 2022 مقابل الجنيه المصري

تباين سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 - 7 - 2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وبلغ متوسط سعره 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وما أظهرته شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك، ويقدم موقع “الدستور” بيانًا تفصيليًا بسعر صرف العملة السعودية.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 28 يوليو 

في البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

 

مصرف الإمارات المركزى يرفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة

المركزى الكويتى يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2.50%

الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة 75 نقطة

 

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر 

وأما في بنك مصر حقق سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي «CIB»، نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك المصرف المتحد 4.87 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

 

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأوضحت شاشات التداول في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحقق سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري 5.00 جنيهات للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول بالفروع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 4.89 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

 

الريال السعودي بنك مصر مقابل الجنية المصري سعر الريال السعودي اليوم الخميس الخميس 28 – 7 – 2022 البنك الأهلي المصري

مواد متعلقة

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

الأكثر قراءة

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022.. وموعد ظهور النتيجة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

د.كريمة الحفناوى

التغيرات المناخية.. وقطاع الزراعة

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

كريم فرغلى

السينما التاريخية .. عودة الفيلم الضال

خالد عكاشة

تهديد خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا ويتصاعد

مدحت بشاى

في ذكري رحيل المبدع فاروق الفيشاوي

ماجد حبته

التعاون المصرى الهندى

صور

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

سر نشر الجيش الإسرائيلى «إحداثيات خريطة»: رسالة خفية ووثائق من غزة (شاهد)

وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

المياه واتفاقية السلام.. ماذا حدث في اجتماع رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن؟