بعد رفع سعر الفائدة.. سعر الريال السعودى فى مصر الخميس 28 يوليو 2022

يهتم المصريون بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظها، كونها العملة الأكثر شيوعًا ضمن العملات العربية التي يستخدمها المستثمرون المصريون والمواطنون العاديون على حدٍ سواء.

السعودية ترفع سعر الفائدة 75 نقطة

ومساء الأمس الأربعاء أعلن البنك المركزى السعودى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، كما أعلن المصرف المركزى الإماراتى عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت شبكة العربية وهو لمواكبة ما أقدم على فعله الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة أيضًا، مما سيؤثر على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس 28يوليو .

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 – 7 – 2022 مقابل الجنيه المصري

تباين سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 - 7 - 2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وبلغ متوسط سعره 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وما أظهرته شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك، ويقدم موقع “الدستور” بيانًا تفصيليًا بسعر صرف العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 28 يوليو

في البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

وأما في بنك مصر حقق سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي «CIB»، نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك المصرف المتحد 4.87 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأوضحت شاشات التداول في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحقق سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري 5.00 جنيهات للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 4.89 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.