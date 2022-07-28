في الساعات الأخيرة من الليل وبداية مشرق شمس جديد يبدأ بآذان الفجر يحرص المسلمون على دعاء الفجر وأذكار الصباح، فالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله من أعظم أسباب طمأنينة القلوب وراحتها، وفي السكون إلى الله سبحانه وتعالى والأنس به، وأفضل أنواع الذكر عند الله باتفاق أهل العلم هو القرآن الكريم، والأفضل أن يجمع المسلم بين أفضل الأعمال.

دعاء صلاة الفجر وأذكار الصباح

من هنا يبحث المسلمون عن دعاء صلاء الفجر وأذكار الصباح، حيث يستغل الكثير ساعات الصباح وحتى شروق الشمس لتقديم أدعية متكررة لجلب الرزق والسعادة والسكينة لأرواحهم.

أبرز أذكار الصباح ودعاء صلاة الفجر المأثور

"اللهم في صباح هذا اليوم حصن عائلتي ونفسي وأحبائي من مؤامرات المتآمرين وحسد الحاسد وسحر السحرة وظلم الظالمين وعبث المسيئين، ورتب إدارة شؤوني كما رتبت ليوسف ليأمر شؤونه، وتصحح كل شؤوني".

"اللهم غطيني بحجابك الجميل واجعل من تحت الحجاب ما ترضيني عني، اللهم اجعل كل ما يؤلمني خيرًا.. وكل ما يحزنني خير، وكل ما منعته منه طيب، اللهم إني أتوقع منك الكثير من الخير، ربي يسخر مني أجمل الأقدار".

"اللهم مع صباح يوم الجمعة هذا بدلًا من توجيهنا إلى أحسنهم ، أنت القدير الذي لا يقدر على شيء.. يا رب معكم خواطر حلوة.. ومنك تتحقق الأمنيات.. يا رب ، أنا أستودع الأشياء في أفكاري.. ".

أذكار الصباح مأثورة

"اللهم درب لا تضيق به الحياة.. اللهم استجاب رغباتنا.. ولضعفنا رباط.. وهزائمنا عوض.. اللهم لا ترد علينا في هذا اليوم صلاة، ولا تخذلنا بالرجاء، الله يوفقنا عليهم جميعًا كربًا وفاقًا".

أذكار الفجر المكتوبة

"اللهم صباح جميل لكل من يستغيث من الله .. يا قاضي الحاجات إعتني بحاجتي.. عيش يا قيوم باسمك، اللهم نبدأ يومنا نتمنى رحمتك.. لا حول ولا قوة إلا بك".

"اللهم نسألك دعاء الصباح المكتوب الذي لن يرفض أبدًا، وفيك رجاء قوي فلا تبتعد بخيبة أمل.. اللهم خفف لي أمري وفك عقدة لساني هكذا حتى يفهم كلامي".