«فتوى الأزهر» توضح ثواب وفوائد أذكار الصباح والمساء

يسأل الكثير من المسلمين عن فضل وثواب أذكار الصباح والمساء، لأن البعض يتغافل عنها بسبب الأعمال اليومية التي ينشغل بها على مدار يومه، ولا يستطيع التلفظ بها، ولأن الأذكار لها فضل كبير في تحصين المسلم وحمايته من العين والحسد وعدم صدور أي مكروه له على مدار يومه حين يصبح وحين يمسي.

وحول هذه المسألة، أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر فرع القرين بالشرقية، فوائدٌ وفضائلٌ مَن يحافظ على أذكار الصَّباح والمساء، حيث قالت:" قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله تعالى:

أذكار الصَّباح والمساء بمثابة الدِّرع، كلما زادت سماكته لم يتأثَّر صاحبه، بل تصل قوَّة الدرع أن يعود السَّهم فيصيبَ مَن أطلقه.

كما استدلت بما جاء به ابن الصَّلاح رحمه الله تعالى في المحافظة على هذه الأذكار، فقال أن من يحافظ حافظ على أذكار الصَّباح والمساء، وأذكار بعد الصَّلوات، وأذكار النَّوم، عُدَّ من الذاكرين الله كثيرًا.

وتابعت فتوى الأزهر: بينما قال الحافظُ ابن كثير رحمه الله تعالى: البسُوا مِعطَف الأذكار لِيقِيكم شُرور الإنْس والجَان، ودثِّروا أرواحَكُم بالاستْغفار لتَمْحي لكُم ذُنوب اللَّيل والنَّهَار، وإن أصابكم ما تكرهونه فسترضون وتتيقَّنون بأنه خيرٌ قدَّره لكم ربكم لأنكم قد تحصَّنتم بالله.



وسائل التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر

ويشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والتي تتبع له لجنة الفتوى، وتتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، حدد طريقة التواصل مع اللجنة لطلب فتوى على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها، وذلك بالاتصال برقم التليفون التالي: 25105819 أو من خلال العنوان الالكترونى التالى http://www.azhar.eg/magmaa

كما وضع رابط اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" https://www.facebook.com/AIRCAzhar وتويتر https://twitter.com/AIRCAzhar كذلك يمكنك أيها المواطمن إرسال فتواك عبر البريد الخاص بالمركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية وهو [email protected] كما خصص اللجنة الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.