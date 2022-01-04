الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

البحوث الإسلامية بالأزهر: 4 أذكار للمحافظة على أهل بيتك وتأمينهم من الخوف

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن هناك أدعية وأذكار لك أيها المسلم إذا كنت تشعر بالخوف على أهل بيتك، وتريد أن تأمنهم وتؤمن بيتك، فعليك باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضمن لهم الأمان.

 

وأضاف البحوث الإسلامية في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن هناك أربع طرق لتأمين بيتك وأهل بيتك، وتطمئن عليهم ولا تشعر بالخوف عليهم فألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهى:

 

  1. قراءة سورة البقرة، في المنزل أو عبر المذياع حيث قال صلى الله عليه وسلم:"لا تجعلوا بيوتكم مَقَابر، إنَّ الشيطان يَنْفِرُ من البيت الذي تُقْرَأُ فيه سورةُ البقرة".

2- وأن تقول قول الله تعالى:" وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ".

3- ذكر الله تعالى عند دخول البيت: حيث قال رسول الله، إذا دخلَ الرَّجُلُ بيتَه فذكرَ اللهَ عزَّ و جلَّ عندَ دُخولِه و عِندَ طعامِه، قالَ الشَّيطانُ: لا مَبيتَ لكُم و لا عَشاءَ، إذا دخلَ فلَم يذكرِ اللهَ عِندَ دخولِه، قالَ الشَّيطانُ : أدرَكتُم المبيتَ، و إنْ لَم يذكرِ اللهَ عندَ طعامِه ، قالَ الشَّيطانُ : أدرَكْتُم المبيتَ والعَشاءَ.

4- المداومة على المآثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء عند الدخول والخروج من البيت.

 

وكان قد نشر المجمع صور لانتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في دور الرعاية ضمن فعاليات التوعية المجتمعية الشاملة لجميع القضايا الهامة التي تمس المجتمع المصرى.

 

وسائل التواصل مع لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية

 

وكان قد خصص مجمع البحوث على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها وذلك بالاتصال برقم تليفرن 25105819 الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المسلم الخوف أهل سوؤة البقرة م ق ابر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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