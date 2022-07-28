الخميس 28 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

اعرف مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 يوليو 2022 فى القاهرة وبمحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
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يحرص المسلمون في بداية كل يوم على معرفة مواقيت الصلاة ومعرفة الفروقات في توقيت الأذان لكل فرض بين محافظات مصر المختلفة  لتأدية الفروض في أوقاتها الدقيقة، عمدًا منهم على نيل الأجر والثواب كاملًا وتأدية الفرض في ميعاده حاضرًا وليس قضاء خاصة لفي هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة أخر الأشهر الحرم في عام 1443 هـ.

 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

ويتصدر البحث عن مواقيت الصلاة في القاهرة وباقي محافظات مصر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر في الساعات الأخيرة من اليوم، لذا ينشر "الدستور"  مواقيت الصلاة اليوم الخميس  28 /7 /2022، الموافق التاسع و العشرون من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسي مطروح وأسوان).

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 فى مصر

مواقيت الصلاة الثلاثاء 26 يوليو 2022 فى القاهرة والمحافظات

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم 25-7-2022

 

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 

صلاة الفجر 3:32 صباحاً 

أذان الظهر 12:02 صباحاً

أذان العصر 3:38  مساءً

أذان المغرب 6:51  مساءً

أذان العشاء 8:19 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:46 مساءً

موعد أذان المغرب 6:59 مساءً

موعد أذان العشاء 8:28 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد  أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:48 مساءً

موعد أذان العشاء 8:17 مساءً       

 

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح اليوم الخميس 28 يوليو 2022

 

وقت صلاة الفجر 3:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:18 صباحاً

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 7:10 مساءً

موعد أذان العشاء 8:40 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 28 يوليو 2022

 

وقت صلاة الفجر 4:20 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:31 صباحاً

موعد أذان العصر 3:55 مساءً

موعد أذان المغرب 7:10 مساءً

موعد أذان العشاء 8:31 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:43 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب 6:48 مساءً

موعد أذان العشاء 8:12 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الخميس 28 يوليو 2022

 

وقت صلاة الفجر 3:27 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 6:35 مساءً

موعد أذان العشاء 8:00 مساءً

مواقيت الصلاة الخميس 28 يوليو القاهرة مصر وقت صلاة الفجر موعد اذان العشاء

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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