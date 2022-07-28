اعرف مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 يوليو 2022 فى القاهرة وبمحافظات مصر

يحرص المسلمون في بداية كل يوم على معرفة مواقيت الصلاة ومعرفة الفروقات في توقيت الأذان لكل فرض بين محافظات مصر المختلفة لتأدية الفروض في أوقاتها الدقيقة، عمدًا منهم على نيل الأجر والثواب كاملًا وتأدية الفرض في ميعاده حاضرًا وليس قضاء خاصة لفي هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة أخر الأشهر الحرم في عام 1443 هـ.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

ويتصدر البحث عن مواقيت الصلاة في القاهرة وباقي محافظات مصر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر في الساعات الأخيرة من اليوم، لذا ينشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 /7 /2022، الموافق التاسع و العشرون من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسي مطروح وأسوان).

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس

صلاة الفجر 3:32 صباحاً

أذان الظهر 12:02 صباحاً

أذان العصر 3:38 مساءً

أذان المغرب 6:51 مساءً

أذان العشاء 8:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:46 مساءً

موعد أذان المغرب 6:59 مساءً

موعد أذان العشاء 8:28 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:48 مساءً

موعد أذان العشاء 8:17 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:18 صباحاً

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 7:10 مساءً

موعد أذان العشاء 8:40 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 4:20 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:31 صباحاً

موعد أذان العصر 3:55 مساءً

موعد أذان المغرب 7:10 مساءً

موعد أذان العشاء 8:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:43 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب 6:48 مساءً

موعد أذان العشاء 8:12 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الخميس 28 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:27 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 6:35 مساءً

موعد أذان العشاء 8:00 مساءً