الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة الثلاثاء 26 يوليو 2022 فى القاهرة والمحافظات

الصلاة
الصلاة
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يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة خاصة في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة آخر الأيام المباركة من الأشهر الحرم لعام 1443 هجرية، ومن هنا يحرص المسلمون على تأدية الفروض الخمس في مواعيدها مع الإكثار من الدعاء والذكر لاغتنام تلك الأيام.

مواقيت الصلاة الثلاثاء 26 يوليو 2022 في القاهرة وبعض المحافظات 

وتتصدر مواقيت الصلاة الثلاثاء 26 يوليو 2022 محركات البحث العالمية في الساعات الأولى من اليوم ويقدم موقع "الدستور" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022،  بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

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تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم 25-7-2022

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، 26 ذي الحجة 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة الثلاثاء 26 يوليو

ميعاد صلاة الفجْر: 3:29 صباحا.

موعد الشروق: 5:10 صباحا.

ميعاد صلاة الظُّهْر: 12:02 ظهرا.

ميعاد صلاة العَصر: 3:38 مساء.

ميعاد صلاة المَغرب: 6:53 مساء.

ميعاد صلاة العِشاء: 8:22 مساء.

مواقيت الصلاة في الجيزة الثلاثاء 26 يوليو

موعد صلاة الفجْر: 3:30 صباحا.

موعد الشروق: 5:10 صباحا.

موعد صلاة الظُّهْر: 12:02 ظهرا.

موعد صلاة العَصر: 3:38 مساء.

موعد صلاة المَغرب: 6:53 مساء.

موعد صلاة العِشاء: 8:22 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية الثلاثاء 26 يوليو 2022

موعد صلاة الفجْر: 3:30 صباحا.

الشروق: 5:13 صباحا.

موعد صلاة الظُّهْر: 12:07 مساء.

موعد صلاة العَصر: 3:46 مساء.

موعد صلاة المَغرب: 7:01 مساء.

موعد صلاة العِشاء: 8:31 مساء.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ  الثلاثاء 26 يوليو 2022

موعد صلاة الفجْر: 3:27 صباحا.

الشروق: 5:09 صباحا.

موعد صلاة الظُّهْر: 12:03 ظهرا.

موعد صلاة العَصر: 3:42 مساء.

موعد صلاة المَغرب: 6:57 مساء.

موعد صلاة العِشاء: 8:26 مساء.

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء الثلاثاء 26 يوليو 2022

موعد صلاة الفجْر: 3:20 صباحا.

الشروق: 4:59 صباحا.

موعد صلاة الظُّهْر: 11:50 صباحا.

موعد صلاة العَصر: 3:25 مساء.

موعد صلاة المَغرب: 6:40 مساء.

موعد صلاة العِشاء: 8:08 مساء.

مواقيت الصلاة في أسيوط الثلاثاء 26 يوليو 2022

الفجْر : 3:39 صباحا.

الشروق: 5:15 صباحا.

الظُّهْر : 12:02 ظهرا.

العَصر: 3:32 مساء.

المَغرب: 6:48 مساء.

العِشاء : 8:13 مساء.

مواقيت الصلاة في سوهاج الثلاثاء 26 يوليو 2022

موعد صلاة الفجْر : 3:39 صباحا.

الشروق: 5:15 صباحا.

موعد صلاة الظُّهْر : 12:00 مساء.

موعد صلاة العَصر: 3:29 مساء.

موعد صلاة المَغرب: 6:45 مساء.

موعد صلاة العِشاء : 8:09 مساء.

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الثلاثاء 26 يوليو 2022

موعد صلاة الفجْر : 4:04 صباحا.

الشروق: 5:36 صباحا.

موعد صلاة الظُّهْر : 12:18 مساء.

موعد صلاة العَصر: 3:42 مساء.

موعد صلاة المَغرب: 6:59 مساء.

موعد صلاة العِشاء : 8:21 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان الثلاثاء 26 يوليو 2022

موعد صلاة الفجْر : 3:42 صباحا.

الشروق: 5:14 صباحا.

موعد صلاة الظُّهْر : 11:55 صباحا.

موعد صلاة العَصر: 3:18 مساء.

موعد صلاة المَغرب: 6:35 مساء.

موعد صلاة العِشاء : 7:57 مساء.

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