الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022

يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في القاهرة

موعد آذان الفجر : 3:28 ص

موعد آذان الظهر : 12:02 م

موعد آذان العصر : 3:38 م

موعد آذان المغرب : 6:54 م

موعد آذان العشاء : 8:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في الإسكندرية

موعد آذان الفجر : 3:29 ص

موعد آذان الظهر : 12:07 م

موعد آذان العصر : 3:46 م

موعد آذان المغرب : 7:02 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في الجيزة

موعد آذان الفجر : 3:28 ص

موعد آذان الظهر : 12:02 م

موعد آذان العصر : 3:38 م

موعد آذان المغرب : 6:54 م

موعد آذان العشاء : 8:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في المحلة الكبرى

موعد آذان الفجر : 3:24 ص

موعد آذان الظهر : 12:02 م

موعد آذان العصر : 3:40 م

موعد آذان المغرب : 6:57 م

موعد آذان العشاء : 8:27 م

مواعيد الصلاة اليوم في اسوان

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في أسوان.

موعد آذان الفجر : 3:41 ص

موعد آذان الظهر : 11:55 ص

موعد آذان العصر : 3:18 م

موعد آذان المغرب : 6:36 م

موعد ذان العشاء : 7:58 م

مواعيد الصلاة اليوم في قنا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في قنا

موعد آذان الفجر : 3:35 ص

موعد آذان الظهر : 11:56 ص

موعد آذان العصر : 3:24 م

موعد آذان المغرب : 6:41 م

موعد آذان العشاء : 8:05 م