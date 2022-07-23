السبت 23 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
ads

يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في القاهرة

موعد آذان الفجر : 3:28 ص

موعد آذان الظهر : 12:02 م

موعد آذان العصر : 3:38 م

موعد آذان المغرب : 6:54 م

موعد آذان العشاء : 8:23 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في الإسكندرية

موعد آذان الفجر : 3:29 ص

موعد آذان الظهر : 12:07 م

موعد آذان العصر : 3:46 م

موعد آذان المغرب : 7:02 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في الجيزة

موعد آذان الفجر : 3:28 ص

موعد آذان الظهر : 12:02 م

موعد آذان العصر : 3:38 م

موعد آذان المغرب : 6:54 م

موعد آذان العشاء : 8:23 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في المحلة الكبرى

موعد آذان الفجر : 3:24 ص

موعد آذان الظهر : 12:02 م

موعد آذان العصر : 3:40 م

موعد آذان المغرب : 6:57 م

موعد آذان العشاء : 8:27 م

txt

دعاء الصباح وتوقيته المناسب

txt

أدعية للصباح ووقت الشروق المستحب

مواعيد الصلاة اليوم في اسوان 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في أسوان.

موعد آذان الفجر : 3:41 ص

موعد آذان الظهر : 11:55 ص

موعد آذان العصر : 3:18 م

موعد آذان المغرب : 6:36 م

موعد ذان العشاء : 7:58 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في قنا 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق هجري 24 ذو الحجة 1443 في قنا

موعد آذان الفجر : 3:35 ص

موعد آذان الظهر : 11:56 ص

موعد آذان العصر : 3:24 م

موعد آذان المغرب : 6:41 م

موعد آذان العشاء : 8:05 م

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء الصلوات الخمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

موعد وأسعار عمرة المولد النبوى لعام 2022

شقيقة القبطان المتوفى فى غرق سفينة بالمحيط الهندى تروى تفاصيل جديدة عنه

رفع العلم المصرى أمام مقر برلمان أونتاريو الكندى للعام الرابع على التوالى

سر غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه

الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022

أدعية الفجر المأثورة صبيحة اليوم السبت 23 يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

العصا والجزرة.. كيف تتعامل إسرائيل مع ملف العمالة الفلسطينية؟

إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى كفر قدوم

سوريا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية في دمشق