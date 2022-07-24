الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 يوليو 2022 فى القاهرة وبعض المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يكثر البحث عبر المحركات العالمية عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24-7-2022، الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسى مطروح وأسوان)، وذلك كون شهر ذي الحجة آخر الأشهر الحرم لهذا العام الهجري ويستحب الإكثار فيه من الأعمال الصالحة والالتزام في الصلاة في مواقيتها.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 يوليو 2022 

وفي ظل حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء تقدم في السطور الآتية  مواقيتالصلاة في القاهرة وبعض المحافظات.

الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم السبت 23 يوليو 2022

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر ودعاء الصباح

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من محافظات مصر

 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة الأحد 24 يوليو 

 

صلاة الفجر 3:28 صباحاً 

أذان الظهر 12:02 صباحاً

أذان العصر 3:38  مساءً

أذان المغرب 6:54  مساءً

أذان العشاء 8:23 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية الأحد 24 يوليو 

 

موعد أذان الفجر 3:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:46 مساءً

موعد أذان المغرب 7:01 مساءً

موعد أذان العشاء 8:32 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأحد 24 يوليو 

 

وقت صلاة الفجر 3:22 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد  أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:51 مساءً

موعد أذان العشاء 8:20 مساءً     

 

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح الأحد 24 يوليو 

 

موعد صلاة الفجر 3:40 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:18 صباحاً

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 7:12 مساءً

موعد أذان العشاء 8:43 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان الأحد 24 يوليو 

 

وقت صلاة الفجر 4:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:31 صباحاً

موعد أذان العصر 3:54 مساءً

موعد أذان المغرب 7:12 مساءً

موعد أذان العشاء 8:34 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط الأحد 24 يوليو 

 

وقت صلاة الفجر 3:40 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب 6:50 مساءً

موعد أذان العشاء 8:15 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الأحد 24 يوليو 

 

وقت صلاة الفجر 3:24 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21  مساءً

موعد أذان المغرب 6:37 مساءً

موعد أذان العشاء 8:03 مساءً

 

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