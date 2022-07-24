مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 يوليو 2022 فى القاهرة وبعض المحافظات

يكثر البحث عبر المحركات العالمية عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24-7-2022، الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسى مطروح وأسوان)، وذلك كون شهر ذي الحجة آخر الأشهر الحرم لهذا العام الهجري ويستحب الإكثار فيه من الأعمال الصالحة والالتزام في الصلاة في مواقيتها.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 يوليو 2022

وفي ظل حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء تقدم في السطور الآتية مواقيتالصلاة في القاهرة وبعض المحافظات.

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة الأحد 24 يوليو

صلاة الفجر 3:28 صباحاً

أذان الظهر 12:02 صباحاً

أذان العصر 3:38 مساءً

أذان المغرب 6:54 مساءً

أذان العشاء 8:23 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية الأحد 24 يوليو

موعد أذان الفجر 3:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:46 مساءً

موعد أذان المغرب 7:01 مساءً

موعد أذان العشاء 8:32 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأحد 24 يوليو

وقت صلاة الفجر 3:22 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:51 مساءً

موعد أذان العشاء 8:20 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح الأحد 24 يوليو

موعد صلاة الفجر 3:40 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:18 صباحاً

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 7:12 مساءً

موعد أذان العشاء 8:43 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان الأحد 24 يوليو

وقت صلاة الفجر 4:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:31 صباحاً

موعد أذان العصر 3:54 مساءً

موعد أذان المغرب 7:12 مساءً

موعد أذان العشاء 8:34 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط الأحد 24 يوليو

وقت صلاة الفجر 3:40 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب 6:50 مساءً

موعد أذان العشاء 8:15 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الأحد 24 يوليو

وقت صلاة الفجر 3:24 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 6:37 مساءً

موعد أذان العشاء 8:03 مساءً