الأربعاء 27 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 فى مصر

الصلاة
الصلاة
ads

ينشغل المسلمون يوميًا بمعرفة مواقيت الصلاة كل يوم حرصًا على أداء الفروض الخمس في مواعيدها وعدم تفويت الصلاة لكسب الأجر والثواب، فالصلاة كما ورد عنها عماد الدين فمن أقامها فقد أقامها أقام الدين  ومن هدمها فقد هدم الدين، وفي أخر أيام من شهر ذي الحجة 1443 يحرص المسلمين على اغتنام الأجر والثواب يوميًا كونه أخر الأشهر الحرم في هذا العام الهجري.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في مصر

 

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء  فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء بسبب تصدرهم صدراة محركات البحث في الساعات الأخيرة. 

مواقيت الصلاة الثلاثاء 26 يوليو 2022 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 يوليو 2022 فى القاهرة وبعض المحافظات

مواقيت الصلاة فى القاهرة الأربعاء 27 يوليو 2022 

وقت صلاة الفجر 3:30  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:21

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية الأربعاء 27 يوليو 2022 

وقت صلاة الفجر 3:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:46

موعد صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:30 م. 

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأربعاء 27 يوليو 2022      

وقت صلاة الفجر 3:24

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء 8:19  م.

       

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء الأربعاء 27 يوليو 2022

الفجْر: 3:21 ص

الشروق: 5:00 ص

الظُّهْر: 11:50 ص

العَصر: 3:25 م

المَغرب: 6:39 م

العِشاء: 8:07 م

 

 

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الأربعاء 27يوليو 2022

الفجْر : 3:40 ص

الشروق: 5:16 ص

الظُّهْر : 12:02 م

العَصر: 3:32 م

المَغرب: 6:47 م

العِشاء : 8:12  م

 

مواقيت الصلاة في مدينة شرم الشيخ الأربعاء 27 يوليو 2022 

 

وقت صلاة الفجر 3:26

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:38 م

وقت صلاة العشاء 8:02 م.   

 

مواقيت الصلاة في أسوان الأربعاء 27 يوليو 2022      

وقت صلاة الفجر 3:40  ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 8:00 م

مواقيت الصلاة الأربعاء 27 يوليو 2022 مصر اليوم الأربعاء القاهرة صلاة المغرب وقت صلاة الفجر

مواد متعلقة

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم 25-7-2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

نقل عدد من مديرى الأمن.. ننشر الملامح الأولية لحركة تنقلات الشرطة 2022

مَن هو اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة الجديد؟

حركة تنقلات الداخلية: اللواء محمود عاشور مديرًا لأمن الإسماعيلية

حركة تنقلات الداخلية: اللواء أحمد جمال مديرًا لأمن أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رضا عطية

توفيق الحكيم.. الفنان الشامل

جلال حمام

القارة العجوز بين شقي الرحى.. موسكو وواشنطن

د. القس صفوت البياضى

هل ستكون مصر ضمن البلدان المدرجة كأغنى دول العالم

إبراهيم عبد العزيز

توفيق الحكيم يكتب عن لقائه بعبدالناصر والسادات فى الآخرة

محمد المعموري

الطاقة المستدامة والأمن الغذائى العربى

إبراهيم داود

فى محبة فتحى الخميسى

ماجد حبته

التكامل الثلاثى صار رباعيًا

جمال رشدي

الحالة المصرية

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

عائلة أبوعاقلة تطالب أمريكا بالتحقيق فى قتل «شيرين» ومحاسبة إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ماضية في ضم الضفة الغربية وسط غياب إرادة دولية

معركة المُسيرات.. كيف تستخدم إسرائيل الطائرات بدون طيار في العمليات؟