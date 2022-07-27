مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 فى مصر

ينشغل المسلمون يوميًا بمعرفة مواقيت الصلاة كل يوم حرصًا على أداء الفروض الخمس في مواعيدها وعدم تفويت الصلاة لكسب الأجر والثواب، فالصلاة كما ورد عنها عماد الدين فمن أقامها فقد أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وفي أخر أيام من شهر ذي الحجة 1443 يحرص المسلمين على اغتنام الأجر والثواب يوميًا كونه أخر الأشهر الحرم في هذا العام الهجري.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء بسبب تصدرهم صدراة محركات البحث في الساعات الأخيرة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الأربعاء 27 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:21

مواقيت الصلاة في الإسكندرية الأربعاء 27 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:46

موعد صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:30 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأربعاء 27 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:24

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء 8:19 م.

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء الأربعاء 27 يوليو 2022

الفجْر: 3:21 ص

الشروق: 5:00 ص

الظُّهْر: 11:50 ص

العَصر: 3:25 م

المَغرب: 6:39 م

العِشاء: 8:07 م

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الأربعاء 27يوليو 2022

الفجْر : 3:40 ص

الشروق: 5:16 ص

الظُّهْر : 12:02 م

العَصر: 3:32 م

المَغرب: 6:47 م

العِشاء : 8:12 م

مواقيت الصلاة في مدينة شرم الشيخ الأربعاء 27 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:26

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:38 م

وقت صلاة العشاء 8:02 م.

مواقيت الصلاة في أسوان الأربعاء 27 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 8:00 م