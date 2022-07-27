الأربعاء 27 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب مشنوق بالمرج

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مشنوق داخل مسكنه، في ظروف غامضة بمنطقة المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المرج بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور على شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، مشنوقا داخل مسكنه.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي علىيه، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

مديرية امن القاهرة منطقة المرج ضباط مباحث قسم المرج النيابة العامة

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المثقفون والحوار الوطنى

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