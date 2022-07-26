الاستعلام عن حالة 3 مصابين في حريق مخبز بالخانكة

فتحت نيابة القليوبية تحقيقا في حادث إصابة 3 عمال بجروح وحروق، نتيجة نشوب حريق في مخبز بالخانكة، حيث استعلمت النيابة عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق والوقوف على أسبابه.

وأنقذت العناية الإلهية، مساء الثلاثاء، 3 عمال من الموت داخل حريق نشب في أحد المخابز بمركز الخانكة، عقب إصابتهم جراء الحريق ونجاح رجال الحماية المدنية في إنقاذهم وإخماد ألسنة اللهب.

أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحروق بالذراعين والقدمين، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام العام لتقديم العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخبز بمنطقة شارع المحطة دائرة قسم شرطة الخانكة.

على الفور، جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، بفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بدون ترخيص على مساحة 50 مترا، ملك "س م ح"، 37 سنة، ومقيم دائرة القسم، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص من العاملين بالمخبز بحروق بالذراعين والقدمين، وجرى نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.