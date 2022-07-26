الثلاثاء 26 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة 3 مصابين في حريق مخبز بالخانكة

حريق
حريق
ads

فتحت نيابة القليوبية تحقيقا في حادث إصابة 3 عمال بجروح وحروق، نتيجة نشوب حريق في مخبز بالخانكة، حيث استعلمت النيابة عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق والوقوف على أسبابه.

وأنقذت العناية الإلهية، مساء الثلاثاء، 3 عمال من الموت داخل حريق نشب في أحد المخابز بمركز الخانكة، عقب إصابتهم جراء الحريق ونجاح رجال الحماية المدنية في إنقاذهم وإخماد ألسنة اللهب.

أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحروق بالذراعين والقدمين، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام العام لتقديم العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخبز بمنطقة شارع المحطة دائرة قسم شرطة الخانكة.

على الفور، جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، بفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بدون ترخيص على مساحة 50 مترا، ملك "س م ح"، 37 سنة، ومقيم دائرة القسم، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص من العاملين بالمخبز بحروق بالذراعين والقدمين، وجرى نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.

سيارات الإسعاف بدون ترخيص قسم شرطة الخانكه مستشفى السلام النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي السيطرة على الحريق حريق في الخانكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

نقل عدد من مديرى الأمن.. ننشر الملامح الأولية لحركة تنقلات الشرطة 2022

موعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. ورابط الاستعلام

تعيين اللواء هشام أبوالنصر مديرًا لأمن الجيزة.. و«نضال» لأكاديمية الشرطة

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

وزير الداخلية يجدد الثقة مساعديه للأمن والحماية المجتمعية والقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القارة العجوز بين شقي الرحى.. موسكو وواشنطن

د. القس صفوت البياضى

هل ستكون مصر ضمن البلدان المدرجة كأغنى دول العالم

إبراهيم عبد العزيز

توفيق الحكيم يكتب عن لقائه بعبدالناصر والسادات فى الآخرة

محمد المعموري

الطاقة المستدامة والأمن الغذائي العربي

إبراهيم داود

فى محبة فتحى الخميسى

ماجد حبته

التكامل الثلاثى صار رباعيًا

جمال رشدي

الحالة المصرية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بينالى فنون الطفل ..هدية مصر إلى أطفال العالم

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ماضية في ضم الضفة الغربية وسط غياب إرادة دولية

معركة المُسيرات.. كيف تستخدم إسرائيل الطائرات بدون طيار في العمليات؟

روسيا: نأسف لموقف إسرائيل تجاه الأوضاع فى أوكرانيا