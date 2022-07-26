بوابة التعليم الفني.. تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022 من أكثر الكلمات بحثا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب إقرار المجلس الأعلي للجامعات القواعد التي تضبط التنسيق.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات والحد الأدني لقبول طلاب الدبلومات في الكليات والمعاهد المصرية.

بوابة التعليم الفني.. تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية بجميع أنواعها (الزراعي، التجاري، الصناعي، التمريض، الفندقي،…) بنظاميها التعليمي (3-5) سنوات والذي يتيح الفرص المتساوية لجميع الطلاب دون وساطة في الإلتحاق بالجامعات الحكومية وفقا للمجموع والأماكن الشاغرة والتخصصات.

يذكر أن عدد طلاب الدبلومات الفنية 789351 طالب وطالبة قد خاضوا الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 نجح منها قرابة 539564 طالبا بنسبة تتعدى 68.36 % حيث يؤدي امتحانات الدور الثاني 215572 طالبا بنسبة 27.31% فيما بلغ عدد الطلاب الباقين للإعادة قرابة 34204 طالب وطالبة بنسبة 4.33 %.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية في التنسيق 2022

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 تسجيل رغباتهم في التنسيق للتوزيع على الكليات والمعاهد المصرية بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا).

اختيار تنسيق الدبلومات الفنية.

كتابة بيانات الطالب الحاصل على الدبلوم بالتفصيل.

تسجيل مجموع الطالب ونسبته المئوية.

تحديد نوع الدبلوم ونظام دراسته.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

تسجيل كود الطالب.

كتابة 40 كلية يرغب الطالب في الالتحاق بها وفقا لمجموعة الحاصل عليه.

تحميل الأوراق اللازمة.

الضغط على كلمة حفظ.

الحد الأدني لقبول طلاب الدبلومات في الكليات

رابط بوابة التعليم الفني.. تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022 والحد الأدني للقبول تساؤلات تشغل بال أولياء الأمور مؤخرا حيث أكد المجلس الأعلى للجامعات أن الحد الأدني للقبول بالجامعات 75 % فأكثر وعلى طلاب الدبلومات بنظام الـ3 سنوات عمل معادلة في الجامعات المصرية تمكنهم من الدراسة في الكليات المرشحين للدراسة فيها.

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