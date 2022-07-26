«اللاهوت الإنجيلية» تنظم مؤتمر «العمل الاجتماعي المسيحي في مصر»

العمل الاجتماعي المسيحي في مصر.. مؤتمر جديد للكلية اللاهوت الإنجيلية

عقد مركز الكنيسة والمجتمع التابع لكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة مؤتمره العلمي الأول من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى السادسة مساءً تحت عنوان " العمل الاجتماعي المسيحي في مصر : نبش الآبار القديمة".

جاء ذلك بحضور كبير وبمشاركة مجتمعية واسعة، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن المجتمعي في مصر وممثلين عن الكنيسة المصرية. جاء هذا المؤتمر تتويجًا لعدد كبير من اللقاءات التحضيرية لفريق العمل بالمركز بقيادة د. هناء يشوع جاد - كبير باحثين والمشرف على وحدة البحوث بالمركز، وتحت رعاية د.ق شريف صلاح المدير التنفيذي للمركز.

استعرض المؤتمر تاريخ العمل الاجتماعي المسيحي في مصر بكافة طوائفه مستلهمًا منه دروسًا قيمة ومستشرفًا خريطة عمل مجتمعي مشترك أكثر فاعلية واستدامة للمستقبل.

قدم د.ق ثروت وهيب - وكيل كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة كلمة ترحيب نيابة عن د.ق هاني حنا - عميد الكلية.

وافتتح اللقاء بصلاة من د. ق. صموئيل زكي، راعي الكنيسة الإنجيلية بعزبة النخل، ونائب رئيس السنودس.

تضمَّن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات أدار الجلسة الأولى د.ق ثروت وهيب - وكيل الكلية، بعنوان" العمل الاجتماعي المسيحي في مصر: سيرة ومسيرة"، المتحدثون فيها: إيفلين بطرس، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية ممثلة عن نيافة الأنبا يوليوس – أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، ومارجريت صاروفيم – رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ممثلة عن الدكتور القس أندريه زكي – رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والأب وليم سيدهم، رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" والأب ميلاد شحاتة، مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية والدكتور مجدي لطيف السندي، عميد المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.

أدار الجلسة الثانية بعنوان الكنيسة والعمل المجتمعي: الدكتوره نادية حليم - أستاذ علم الاجتماع ومدير برنامج بحوث المرأة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

والمتحدثون هم الدكتوره سامية قدري ونيس، أستاذ علم الاجتماع في كلية البنات – جامعة عين شمس. حيث مثلتها د. ولاء أسعد عبد الجواد والقس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية في سنودس النيل الإنجيلي والقس عيد صلاح، راعي الكنيسة الإنجيلية في عين شمس، وباحث في التراث العربي المسيحي.

وفي الختام، تم إعلان نتيجة المسابقة البحثية وأسماء الباحثين الفائزين بالجائزة المالية المقدمة من مركز الكنيسة والمجتمع لتشجيع الاعمال البحثية المتميزة ذات البعد التطبيقي على مشكلات المجتمع.

- الجائزة الأولى وقدرها 5000 جنية مصري فاز بها مناصفة كل من أ. أمجد شفيق موسى و أ. مريم فكري سعيد على ورقتهما البحثية بعنوان "إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية التعليمية التابعة لسنودس النيل الإنجيلي بين الماضي والحاضر" .

- الجائزة الثانية وقيمتها 3000 جنية مصري كانت من نصيب الباحثة: ياسمين كامل منصور، على ورقتها البحثية بعنوان "العمل الاجتماعي والإصلاح الكنسي: قراءة في حركة الإصلاح الأحدية لحبيب جرجس".

يُذكر أنه من أهداف المركز: إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل المركز، النظرية والتطبيقية، سعيًا في رصد ظواهر مجتمعية. ورفع حلول وتوصيات لصانعي القرار، والاستفادة منها في المناهج التدريبية.

وتوفير بيئة محفِّزة للبحث وداعمة للباحثين في مجال تخصصات المركز. وعقد ندوات ومؤتمرات، ونشر دوريات ومطبوعات وإتاحتها من خلال وسائل النشر الورقية والإلكترونية.

و اختُتم اللقاء بصلاة من القس إميل زكي.

والجدير بالذّكر ، أنه من ضمن فعاليات المؤتمر الهامة قيام المركز بتكريم الشيخ سامي خليل، على الدور الاجتماعي النموذجي المشرِّف الذي قام به.