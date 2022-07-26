«قصور الثقافة» تواصل فعاليات مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في الجيزة

تواصل وزارة الثقافة مشاركاتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة" الثقافية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي ايمانا بأهمية دور الهيئة في تحقيق العدالة الثقافية وايصال الخدمة الثقافية لمستحقيها في مختلف ربوع الوطن.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارتي "الشباب والرياضة، التربية والتعليم"، والمجلس القومي للمرأة، والشركة القابضة للمياه، وجمعيات المجتمع المدني، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة جلال عثمان، وذلك بقري حياة كريمة بمركز الصف وهي "عرب الشيخ صالح، عرب الحصار قبلي، جنوب الصف، الفهميين، الجزيرة بحري" بفرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل خلال الفترة من 23 يوليو حتى 4 أغسطس 2022.

وتضمنت فعاليات ثاني أيام المبادرة، مجموعة من الورش الفنية والحرف اليدوية بمركز شباب الصف، تضمنت ورش "عجينة السيراميك للمدربة شرين عفيفي، تشكيل نحاس للفنانة رانيا المهدي، اكتشاف الموهوبين في الرسم لجيهان مبروك، وصناعة الحلي للمدربة حورية عصمت، والخيامية للمدرب خالد عبد المجيد، ورشة حكي لباحث اطلس طه إسماعيل، ورشة فنون تشكيلية للفنان عبد الفتاح أحمد، ديكوباج للمدرب صابر رمضان من قطاع الفنون التشكيلية".

كما تم عمل لقاء توعوي مع الجمهور حول "أهمية الحفاظ على المياه" مع مريم ادوارد من إدارة التوعية بشركة المياه، كما قام فريق صندوق مكافحة الإدمان بعمل لقاءات توعوية مع الجمهور .

و اختتمت الفعاليات بعرض تعريفي عن مبادرة "حياة كريمة"، ودور الهيئة العامة لقصور الثقافة وانشطتها في المبادرة قدمته ابتهال محمود، ثم عقدت أمسية شعرية لشعراء نادي ادب الصف قدمها الشاعر عصام قرني رئيس النادي، وشارك فيها الشاعران صبري سلامة، محمد كامل، تلاها تقديم فرقة تحريك عرائس قصر ثقافة وطفل جاردن سيتي، و عرض فني تحريك جمال الشرنوبي، يارا محمد، محمد راتب.