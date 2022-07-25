الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022/2023 والجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

تنسيق
تنسيق
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يبحث أولياء الأمور والطلاب عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022/2023 مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع المقبل حسب تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي عبر “فيس بوك”.

تنسيق الثانوية العامة 2022/2023

ويتم تحديد تنسيق الثانوية العامة 2022/2023 للجامعات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وتقديم الطلاب عبر مكاتب التنسيق الالكتروني وبعدها يتم اعلان  تنسيق الثانوية العامة 2022/2023.

وتراجع تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي مع تطبيق نظام تعليمي جديد في الدراسة وإجراء الاختبارات والذي يعتمد على الفهم وتنمية المهارات بعيدًا عن الحفظ.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022/2023

ويتم تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بنفس قواعد العام الماضي كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري.

وجاءت توقعات تنسيق الثانوية العامة كالتالي :

*الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل  للالتحاق بكليات الطب.

*الحد الأدنى بنسبة 90% للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

*الحد الأدنى بنسبة 85% للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

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رابط مكتب التنسيق وموعد اختبارات القدرات للكليات 2022

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موقع تنسيق الثانوية.. رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيًا والأوراق المطلوبة


الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

جامعة 6 أكتوبر.
جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا.
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
جامعة مصر الدولية.
الجامعة الألمانية بالقاهرة.
جامعة الأهرام الكندية.
الجامعة البريطانية في مصر.
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
جامعة سيناء.
جامعة فاروس بالإسكندرية.
جامعة النهضة ببني سويف.
جامعة المستقبل.
الجامعة المصرية الروسية.
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
جامعة هليوبوليس.
جامعة الجيزة الجديدة.
جامعة دراية بالمنيا.
جامعة بدر.
جامعة حورس.
الجامعة المصرية الصينية.
جامعة ميريت.
جامعة سفنكس.
جامعة السلام.
جامعة بدر بأسيوط.
جامعة الصالحية الجديدة.

جامعة الملك سلمان الدولية.
جامعة العلمين الدولية.
جامعة الجلالة.
جامعة المنصورة الجديدة.
الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.
جامعة النيل الأهلية.
الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
جامعة مصر للمعلوماتية.
جامعة حلوان الأهلية.
جامعة المنصورة الأهلية.
جامعة بنها الأهلية.
جامعة المنوفية الأهلية.
جامعة بني سويف الأهلية.
جامعة أسيوط الأهلية.
جامعة جنوب الوادي الأهلية.
جامعة المنيا الأهلية.
جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
جامعة عين شمس الأهلية.
جامعة الزقازيق الأهلية.
جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية.
جامعة الإسكندرية الأهلية.

تنسيق الثانوية العامة توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 2023 الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي إعلان نتيجة الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2022 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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