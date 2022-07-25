توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022/2023 والجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022/2023 مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع المقبل حسب تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي عبر “فيس بوك”.

تنسيق الثانوية العامة 2022/2023

ويتم تحديد تنسيق الثانوية العامة 2022/2023 للجامعات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وتقديم الطلاب عبر مكاتب التنسيق الالكتروني وبعدها يتم اعلان تنسيق الثانوية العامة 2022/2023.

وتراجع تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي مع تطبيق نظام تعليمي جديد في الدراسة وإجراء الاختبارات والذي يعتمد على الفهم وتنمية المهارات بعيدًا عن الحفظ.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022/2023

ويتم تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بنفس قواعد العام الماضي كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري.

وجاءت توقعات تنسيق الثانوية العامة كالتالي :

*الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل للالتحاق بكليات الطب.

*الحد الأدنى بنسبة 90% للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

*الحد الأدنى بنسبة 85% للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.



الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

جامعة 6 أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر الدولية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة.

جامعة الأهرام الكندية.

الجامعة البريطانية في مصر.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

جامعة سيناء.

جامعة فاروس بالإسكندرية.

جامعة النهضة ببني سويف.

جامعة المستقبل.

الجامعة المصرية الروسية.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة بدر.

جامعة حورس.

الجامعة المصرية الصينية.

جامعة ميريت.

جامعة سفنكس.

جامعة السلام.

جامعة بدر بأسيوط.

جامعة الصالحية الجديدة.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

جامعة مصر للمعلوماتية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية.

جامعة بني سويف الأهلية.

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة جنوب الوادي الأهلية.

جامعة المنيا الأهلية.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جامعة عين شمس الأهلية.

جامعة الزقازيق الأهلية.

جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية.

جامعة الإسكندرية الأهلية.