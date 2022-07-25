الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موقع تنسيق الثانوية.. رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيًا والأوراق المطلوبة

طلاب
طلاب
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ارتفعت عمليات البحث مؤخرًا عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 للطلاب الحاصلين على  الشهادة الإعدادية  للتقديم الإلكتروني للطلاب في جميع المحافظات ويلحقها تقديم ملف ورقي للطلاب بعد الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الثانوي.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023

واختلفت مواعيد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 من محافظة لأخرى فبعضها بدأ منذ بداية الشهر الجاري وعقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلان تنسيق القبول بالمدارس فورًا، وبعضها انتظر انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حسب ظروف كل محافظة.

وتصدر رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 العبارات الأكثر بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023، والأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي بالمداس.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023، عبر موقع التنسيق ويمكن الدخول اليه والتقديم باتباع الخطوات التالية:

  • ادخل على  رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 من هنا.
  • قم بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
  • قم بالضغط على الدخول إلى التنسيق.
  • قم بالضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.
  • قم بالاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
  • اختار ملء الرغبات.
  • اختار نوع التعليم الثانوي وفقًا لمجموع الطالب.
  • اضغط على مراجعة الرغبات.
  • بعد الانتهاء من كافة الخطوات وإدخال الرغبات اضغط على حفظ الرغبات.
  • إذا كنت متأكدًا من الرغبات وأنها النهائية ولن تجري أي تعديلات، يتم الضغط على إرسال الاستمارة.
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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

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موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي 


حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي في المدارس بعد انتهاء مرحلة التقديم الالكتروني وهي كالتالي:

  • ملف ورقي للتقديم موجود بالمدرسة وكتابة كافة البيانات اللازمة للتقديم.
  • صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.
  • أصل شهادة الميلاد و3 صور منه.
  • إيصال دفع المصروفات المدرسية و2 صورة منه.
  • أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منه.
  • 5 صور شخصية حديثة للطالب ومدون عليها اسمه.
  • شهادة صحية للطالب تثبيت خلوه من الأمراض المعدية

ويقوم ولي الامر بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي وتقديمها في المدرسة التي تم قبول الطالب بها.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

الصف الأول الثانوي تقديم الصف الأول الثانوي رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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