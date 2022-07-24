الأحد 24 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

العام الدراسي
العام الدراسي
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ازداد بحث أولياء الأمور عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي في بيان رسمي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، حتى أصبحت من أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل.

رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 فور الاعتماد الرسمى


موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

 

حددت وزارة التربية والتعليم، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 لتبدأ يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، ويستمر لمدة ٣٥ أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية منذ بداية العام الدراسي الجديد بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية.
وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

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مصاريف المدارس الحكومية لعام 2023

حددت وزارة التربية والتعليم، قبل بداية العام الدراسي الجديد مصاريف المدارس الحكومية لعام 2023 لجميع المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي وهي كالتالي:

أولا: مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

ثانيًا: من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.
ثالثًا: الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.
رابعًا: الصف الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

خامسًا: باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواع 205 جنيهات.

وتتيح وزارة التربية والتعليم تخفيض مصاريف المدارس الحكومية ومنها تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة- معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) المنصوص عليها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021.

يتم إعفاء أبناء مستفيدي معاش تكافل وكرامة، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك، مقدمو البحوث الاجتماعية المعتمدة مع مراعاة، استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة.

التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة.

وأكد وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك أنه تم إتاحة دفع مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد بداية من يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل.

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