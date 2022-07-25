قبول تظلم نجلى رجل الأعمال مجدى يعقوب على منعهما من السفر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة مساء اليوم الإثنين، قرارا يقضي بقبول تظلم نجلى رجل الأعمال مجدى يعقوب، على أمر منعهما من السفر.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا بمعاقبة رجل الأعمال مجدي يعقوب بالسجن المؤبد، بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.

تعود أحداث القضية إلى عام 2006، عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب وآخرين، وإحالتهم للنيابة التي قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين استولوا على مليار جنيه، منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، والمتهم الثانى "متوفى" رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، أضرا عمدا بأموال جهة عمله أنفة البيان بلغت قيمته مليارا وثلاثمائة جنيه، بأن قام المتهمون بصرف المبالغ أنفة البيان إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له، وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.

وعلى الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة في حسابات شركته، مما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة فى حساباته ووجود عجز فى الضمانات المقدمة منه، والموجودة تحت يد البنك، مما ترتب عليه ضياع المبلغ أنف البيان، والذي يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.