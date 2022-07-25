الإثنين 25 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في ظروف غامضة.. مصرع شاب غرقا ببركة غليون بكفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية
ads

لقى شاب مصرعه غرقا ببركة غليون التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، في ظروف غامضة، وتم نقله إلى مستشفى رشيد بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى رشيد لـ "ح .م . ا" 30 سنة ـ مقيم مطوبس جثة هامدة، وذلك أثر إصابته بإسفكسيا الغرق في بركة غليون، التابعة لمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

مصرع بركة غليون غرقا كفر الشيخ مطوبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور مصر فى العالم

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

الحاجة نبيلة تتصدر الترند بالأغانى الريفية: نفسي أزور النبي

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

القس. رفعت فكرى

لا تؤجل تقديم الورود

لواء.حمدى البطران

سلوكيات خاطئة

ماجد حبته

لافروف فى إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

العقد الاجتماعى.. النسخة المصغرة

رشا عبدالمنعم

صانع القوارب.. حازم عزمى ودور الناقد

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عاملين فلسطينيين بالرصاص الحى.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

رغم خطوات التطبيع.. لماذا عاد "حل الدولتين" إلى مركز الخطاب العربي؟

لابيد: حظر «الوكالة اليهودية للهجرة» يؤثر على العلاقات بين إسرائيل وروسيا