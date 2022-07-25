الإثنين 25 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يشهد جلسة نقاشية حول مكافحة الفساد بملتقي المراجعة الداخلية والحوكمة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد جلسة نقاشية
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شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جلسة نقاشية صباحية تحت عنوان الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، حاضر فيها الوكيل خالد سعيد رئيس قطاع الأمانة الفنية الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية، بحضور قيادات الوزارة.


جاء ذلك خلال فعاليات ملتقي العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة المُقام تحت شعار "معاً ضد الفساد"، خلال الفترة من 24 حتى 26 يوليو الجارى بمشاركة ١٠٠ من العاملين بإدارات المراجع بالمديريات، والوزارات، ومديري العموم، وذلك بتنظيم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة.


تحدث الوكيل خالد سعيد رئيس قطاع الأمانة الفنية بهيئة الرقابة الإدارية عن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والخلفية الدستورية للاستراتيجية مبينًا أهدافها الاسترتيجية والآلية التي وضعت لمتابعة تنفيذ مراحلها.

وزير الشباب والرياضة يشهد جلسة نقاشية 


كما عرض رئيس قطاع الأمانة الفنية بهيئة الرقابة الإدارية، أبرز الممارسات الناجحة لأهداف الاستراتيجية مستعرضاً الاتفاقيات الدولية في مجال منع ومكافحة الفساد وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد ،بالإضافة إلى التعريف باتحاد هيئات مكافحة الفساد الافريقية لينهي مشاركته بفعاليات الندوة بشرح أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بمكافحة الفساد.

وزير الشباب والرياضة يشهد جلسة نقاشية 

ويناقش الملتقي عددًا من المحاور، ومنها تعريف مفهوم الحوكمة، ونشأتها وشروطها، والتعريف بمؤشرات الحوكمة، وتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢، وأهم معالمها، والهدف منها فى تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، من خلال لفيف من الخبراء والمتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والخبراء في مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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