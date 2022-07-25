الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بدمياط

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق نشب في سيارة
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تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي، أثناء سيرها على طريق الملاحة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة ، بورد بلاغ يُفيد باندلاع حريق داخل سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق الملاحة بدائرة مركز طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوات من الحماية المدنية، والدفع بسيارة إسعاف وسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية حريق سيارة ملاكي طريق الملاحة محافظة الغربية

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وائل لطفي

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