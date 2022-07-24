المشدد 10 سنوات لبائع قتل شابًا فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات علي بائع لاتهامه بقتل أحد الاشخاص في المرج.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمود يوسف محمود، وسامح السيد حسين، ومحمد عبدالقادر.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأفادت تحريات المباحث بأن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة.

وأحالت النيابة المتهم أحمد-م، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 6 يوليو 2021 قتل عمدا هاشم -ن، مع سبق الإصرار في الطريق العام على إثر خلاف نشب بينهما، فعقد المتهم العزم على الخلاص منه، وأعد لذلك سلاحا أبيض وطعنه.