الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الحدينى وأبورية فى «تحكيم» القومى للمسرح

المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح المصرى
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انطلقت فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى، أمس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتى تُقام تحت عنوان: «المخرج المسرحى المصرى»، وتختتم فى الثامن من أغسطس المقبل على المسرح نفسه، برعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ٣٤ عرضًا مسرحيًا تمثل كل جهات الإنتاج المسرحى: «مسرح الدولة، المسرح المستقل، مسرح القطاع الخاص»، ويضاء بها كل المسارح التى تفتح للجمهور أبوابها مجانًا على مدار أيام المهرجان.

وأعلن مسئولو المهرجان برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية للدورة الخامسة عشرة، والتى تضم: الفنان محمود الحدينى رئيسًا للجنة، وعضوية كل من: الفنان كمال أبورية، والناقد عبدالرازق حسين، والمخرج حسن الوزير، والدكتور محمد سعد، والفنانة رجوى حامد، والموسيقار محمد سعد باشا، إلى جانب المخرج هانى عبدالمعتمد كمقرر، ومحمد عبدالسلام أمينًا للسر.

ويعد المهرجان القومى للمسرح المصرى الذى تقيمه وزارة الثقافة أكبر ملتقى مسرحى على مدار العام، ويضم أفضل العروض التى قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة.

ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات المسرح، من أجل تأصيل ملامح المسرح الذى يعبر عن شخصية مصر، وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، إلى جانب تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريًا وأدائيًا وتقنيًا من أجل المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للوطن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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