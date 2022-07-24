«عداء بعد محبة».. كيف تغير حديث والد حسام حبيب عن شيرين من «المدح» إلى «السخرية»؟

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ يحمل رقم (32260) للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب، والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف والتشهير بها، بعد مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وترصد "الدستور" في السطور التالية، علاقة شيرين عبد الوهاب بوالد حسام حبيب، والتي مرت بمراحل كثيرة.

"وصفها بابنته عقب كتب الكتاب"

في 2018، وعقب عقد قران شيرين وحسام، وجه والد الفنان حسام حبيب رسالة لزوجة نجله الفنانة شيرين عبد الوهاب، نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورته مع شيرين عبد الوهاب من حفل الزفاف، وكتب عليها معلقا " حبيبة قلبي سعيد بيها دلوقتى عندى بنتين، ويا روح قلبى نورتى دنيتنا وجددتي فرحتنا".

"محدش يقدر يمد إيده على شيرين"

في 11 ديسمبر من العام الماضي، خرج والد حسام حبيب أثناء اشتعال الأزمة، معبرا عن انزعاجه مما أثير خلال الساعات الماضية حول اعتداء ابنه على النجمة شيرين عبد الوهاب وقيامه بـ"حلاقة شعرها"، كما ظهرت فى آخر حفلاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا: "لا حقيقة لتلك الأخبار.. كفاية إشاعات.. شيرين هي من نفت هذا الأمر بنفسها"، مؤكدًا أن أي زيجة تحدث فيها مشكلات عديدة، لكن الأمر في حالة حسام وشيرين مختلف لأن كلاهما مشهور، ودائما تسلط عليهما الأضواء وتثار حولهما الإشاعات.

ورد والد حسام حبيب على أخبار اعتداء حسام على شيرين، قائلا: "محدش يقدر يمد إيده على شيرين.. ومهما حصل هتفضل زي بنتي، وكل شيء قسمة ونصيب".

وأضاف حسين حبيب، أن شيرين هي من طلبت الطلاق، وتمسك حسام بها رغم المشكلات التي حدثت بينهما، لكن فى النهاية اتفقا على الطلاق بشكل محترم دون أي إساءة.

واختتم والد حسام حبيب تصريحاته، بأنه يتمنى التوفيق لشيرين عبد الوهاب فى مشوارها الفني خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها كانت بعيدة لسنوات طويلة، كما يتمنى التوفيق لابنه حسام الذي يحضر لعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

"يصف ابنه بالأحمق بسبب حبه لشيرين"

في 12 ديسمبر من العام الماضي، وجه حسين كامل، والد المطرب حسام حبيب، رسالة لابنه وردًا على تصريحات زوجة ابنه السابقة شيرين عبد الوهاب، حيث كتب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين، إذا أحبتك حسدوك وإن اختلفت معها بغضوك، وعلى السوشيال ميديا رجموك وعلى المواقع صلبوك".

"ابني من مجاذيب شيرين"

في 30 يونيو من العام الماضي، وجه حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رسالة لنجله وزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد أنشأه على إنستجرام بعد تسريب تسجيل صوتي له يتحدث فيه عن رغبة ابنه في الزواج على شيرين، وأنه متحكم فى كل أموالها وأمور عديدة.

وفى بداية رسالة حسين حبيب لابنه وشيرين عبد الوهاب، قال "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودي في لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته، وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة، واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهي تستحقه عن جداره".

وتابع "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها، بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها، وإن لم يكن أكتر منها كمان، وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف".

وأضاف "أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول، أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وما ينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات، على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر دون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن".

واختتم رسالته قائلا "بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله، لإنى اتعودت لما باخد حقى با إيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن".

"السخرية"

في 10 فبراير من العام الجاري، سخر حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، من شائعات عودة نجله إلى زوجته السابقة النجمة شيرين عبد الوهاب، حسث انتشرت مؤخرًا معلومات غير صحيحة عن عودة علاقة شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب بعد الانفصال، حيث علق حسين حبيب، على هذه الشائعة من خلال تدوينه عبر "فيس بوك"، قال فيها: "بجد رجعوا.. ما حدش قالي".

جدير بالذكر أن البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب جاء فيه: «في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا، وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب ــ بعمل بوست على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك».

واستكمل بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد حسين حبيب: «قام بسب الشاكية بألفاظ خارجة، حيث قرر في البوست المنشور على صفحته وشاهده الكثير من الناس قرر، أين الميثاق الشرف الإعلامي.. شرف؟ جاتكو القرف وإللي الإعلامية اللي أول اسمها لام وأخر اسمها سيس هيا برامج التوك شو بقت بتتأجر للشرشوحة والشر والمفضوحة والنمامة والمامة والكدابة والسبابة الفضاحة والنطاحة واللي بتكدب بكل بجاحة، تلك الألفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها».

وطالب محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.