الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكترونيا

طلاب
طلاب
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بدأ الطلاب في  تقديم الصف الأول الثانوي 2022 مع بداية الشهر الجاري وحسب الموعد الذي حددته كل محافظة على حدة ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
وزاد البحث خلال هذه الفترة عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني مع استمرار فتح باب التقديم عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم، ويستطيع أولياء الأمور والطلاب الدخول عبو رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني واتباع بعض الخطوات لإتمام مرحلة التقديم الإلكتروني.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني للتقديم  سواء للثانوي العام أو الثانوي الفني أو الثانوي التطبيقي التكنولوجي من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق حسب المجموع الذي حصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية مع بعض الشروط الأخرى ومنها الحيز الجغرافي للطلاب.

ويمكن  تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية :

أولًا: يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به بعد الدخول الى موقع التنسيق منها هنا 

ثانيًا: الضغط على الدخول إلى التنسيق.

ثالثًا: الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

رابعًا: الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

خامسًا: قم بملء الرغبات.

سادسًا: اختار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

سابعًا: اضغط على مراجعة الرغبات.

ثامنًا: بعد الانتهاء من كافة الخطوات وإدخال الرغبات اضغط على حفظ الرغبات.

تاسعًا: إذا كنت متأكدا من الرغبات ولن تجري أي تعديلات، قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

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خطوات الاستعلام عن نتائج قبول أولى ابتدائي في المدارس الحكومية 2023

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نتيجة رياض الأطفال 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي  

ينقسم تقديم أولى ثانوي لقسمين قسم الكتروني وقسم بالمدرسة بعد اعداد الملف الورقي،  ولإتمام التحاق الطالب بالمدرسة التي وقع عليها الاختيار، يتم تجهيز الأوراق التالية:

  • ملف ورقي للتقديم موجود بالمدرسة وكتابة كافة البيانات اللازمة للتقديم.
  • صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.
  • أصل شهادة الميلاد و3 صور منه.
  • إيصال دفع المصروفات المدرسية و2 صورة منه.
  • أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منه.
  • 5 صور شخصية حديثة للطالب ومدون عليها اسمه.
  • شهادة صحية للطالب تثبيت خلوه من الأمراض المعدية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها

تقديم الصف الأول الثانوي رابط تقديم الصف الأول الثانوي الاوراق المطلوبة ل تقديم أولى ثانوي وزارة التربية والتعليم تقديم أولى ثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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