رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكترونيا

بدأ الطلاب في تقديم الصف الأول الثانوي 2022 مع بداية الشهر الجاري وحسب الموعد الذي حددته كل محافظة على حدة ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وزاد البحث خلال هذه الفترة عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني مع استمرار فتح باب التقديم عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم، ويستطيع أولياء الأمور والطلاب الدخول عبو رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني واتباع بعض الخطوات لإتمام مرحلة التقديم الإلكتروني.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني للتقديم سواء للثانوي العام أو الثانوي الفني أو الثانوي التطبيقي التكنولوجي من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق حسب المجموع الذي حصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية مع بعض الشروط الأخرى ومنها الحيز الجغرافي للطلاب.

ويمكن تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية :



أولًا: يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به بعد الدخول الى موقع التنسيق منها هنا

ثانيًا: الضغط على الدخول إلى التنسيق.

ثالثًا: الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

رابعًا: الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

خامسًا: قم بملء الرغبات.

سادسًا: اختار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

سابعًا: اضغط على مراجعة الرغبات.

ثامنًا: بعد الانتهاء من كافة الخطوات وإدخال الرغبات اضغط على حفظ الرغبات.

تاسعًا: إذا كنت متأكدا من الرغبات ولن تجري أي تعديلات، قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي

ينقسم تقديم أولى ثانوي لقسمين قسم الكتروني وقسم بالمدرسة بعد اعداد الملف الورقي، ولإتمام التحاق الطالب بالمدرسة التي وقع عليها الاختيار، يتم تجهيز الأوراق التالية: