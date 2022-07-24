التحقيق مع متهمين بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من المواطنين

تباشر النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق مع متهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا، عقب توجيه تهم النصب لهما، وتوظيف الأموال.

وتبين أن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك بالشركة"، اشتركا مع سيدة في الاستيلاء على 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 ملايين و60 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهما على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.