مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالشرقية

لقى مسن بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء عبوره الطريق الإقليمى اتجاه بنها، صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد م ال " 70 عاما مقيم البلاشون دائرة مركز بلبيس، جثة هامدة.

وتبين من التحريات والفحص أنه أثناء عبوره الطريق الإقليمي اتجاه بنها أطاحت به سيارة مسرعة وتوفى فى الحال متأثرا بإصابته سحجات وكدمات ونزيف، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.