36 ألفًا و900 جنيه مصري.. ماذا تعرف عن دواء البهاق الجديد؟

تتجه كافة الأنظار إلى العلاج الجديد لمرض البهاق، عقب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على كريم «Ruxolitinib Opzelura» بنسبة 1.5% كعلاج لأكثر أشكال هذا المرض شيوعًا.

كما أن الدواء الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج البهاق هو الأثير أحادي البنزيل من الهيدروكينون، والذي كان يعمل على إزالة الصبغة من الجلد لتوحيد اللون.

لذا نوضح خلال سطور كافة المعلومات الخاصة بكريم علاج البهاق.