السبت 23 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

36 ألفًا و900 جنيه مصري.. ماذا تعرف عن دواء البهاق الجديد؟

البهاق
البهاق
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تتجه كافة الأنظار إلى العلاج الجديد لمرض البهاق، عقب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على كريم «Ruxolitinib Opzelura» بنسبة 1.5% كعلاج لأكثر أشكال هذا المرض شيوعًا.

كما أن الدواء الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج البهاق هو الأثير أحادي البنزيل من الهيدروكينون، والذي كان يعمل على إزالة الصبغة من الجلد لتوحيد اللون.

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لذا نوضح خلال سطور كافة المعلومات الخاصة بكريم علاج البهاق.

  1. يمكن للدواء استعادة الصباغ في المرضى الذين يعانون من البهاق غير المقطعي أي  إعادة اللون إلى المرضى.
  2. الكريم مناسب للبالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا فيما فوق.
  3. الدواء ليس جديد، بل أنه كان متواجد من قبل ويستخدم لعلاج حالات الحساسية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد في مصر حاليًا.
  4. يتم استخدامه مرتين يوميًا على المناطق المصابة، بحيث تغطي ما يصل إلى 10% من مساحة سطح الجسم.
  5. ينتمي الدواء الجديد إلى فئة من العقاقير تسمى المثبطات وهو المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية.
  6. في خريف عام 2021، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سابقًا على مادة «ruxolitinib» لعلاج التهاب الجلد التأتبي الخفيف إلى المتوسط ​​«الأكزيما».
  7. تعمل المثبطات من ذلك النوع عن طريق تقليل نشاط الجهاز المناعي، ما يمنع بعض الإنزيمات التي تسبب الالتهاب.
  8. يستغرق الأمر 24 أسبوعًا أو أكثر للأشخاص المصابين بالبهاق لرؤية نتائج مرضية.
  9. يبلغ سعر الكريم 1950 دولارًا أمريكيا لأنبوب يبلغ وزنه 60 جراما، أي ما يعادل 36 ألفًا و900 جنيه مصري.
  10. ويتم حساب التكلفة بحسب الكمية التي سوف يحتاجها المريض، ويتم النظر في التغطية التأمينية له أيضًا.
  11. لا يجوز استخدامه على أكثر من 10% من مساحة سطح الجسم.
  12. استجابة المريض للعلاج يمكنها أن تحتاج إلى تطبيق كريم "أوبزيلورا" لأكثر من 24 أسبوعا.

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العلاج الجديد لمرض البهاق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كريم Ruxolitinib Opzelura الدواء الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج البهاق

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وائل لطفي

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