من العشرينيات إلى الخمسينيات والستينيات.. أسرار الحصول على بشرة خالية من العيوب

تبحث العديد من النساء حول الإجابة على سؤال كيف يمكن الحصول على بشرة خالية من العيوب في أي عمر، حيث يشارك أطباء التجميل أسرارهم للحصول على بشرة متألقة في كل عقد، ولماذا لم يفت الأوان أبدًا لإجراء تغيير، من استخدام مصل multi-B في العشرينات من العمر إلى الريتينول في الثلاثينيات من العمر وكريمات العين في الأربعينيات من العمر مع تقدمنا ​​في السن، يحتاج روتين العناية بالبشرة إلى التكيف.

ووفقًا لموقع “الديلي ميل” البريطاني يوضح هذا الروتين خلال سطور.

أخبر الدكتور جوش وول، طبيب التجميل والمدير الطبي لعيادات كونتور في سيدني، أنه من الضروري فهم نوع بشرتك بناءً على عمرك لتحديد المنتجات التي تحتاجها بالضبط.

العناية بالبشرة في العشرينات من العمر

خلال العشرينات من العمر، أكثر ثلاثة منتجات فعالة يمكنك استخدامها لحماية شبابك هي مرطب عامل الحماية من الشمس، وتونر وسيروم متعدد ب.

يعتبر سيروم ملتي ب أو فيتامين ب منتجًا قويًا للعناية بالبشرة تم تركيبه بمزيج معقد من المستخلصات ويمكن استخدامه لتحسين مظهر تغير اللون وتوازن الزيوت.

مرطبات عامل الحماية من الشمس (SPF) خفيفة الوزن ومثالية للتطبيق في الصباح قبل وضع المكياج، بينما يحارب التونر ظهور حب الشباب غير المرغوب فيه.

وقال: "الجلد عضو معقد، لذا فإن منتجًا مثل Multi-B يساعد في الحفاظ على الجلد في حالة توازن، أو مستوى وظيفي مثالي".

عادة ما يهتم الأشخاص في العشرينات من العمر بالتجميل ومظهرهم - أشياء مثل مقاومة التجاعيد وخطوط التجهم أو كيفية تحسين الملامح الطبيعية هي في طليعة اهتماماتهم.

منتجات العناية بالبشرة التي يجب استخدامها بناءً على عمرك:

في العشرينات من العمر

مرطب SPF - مرطب خفيف الوزن يحتوي على عامل حماية من الشمس مثالي لهذا العمر.

Toner and Multi-B - تونر مناسب للمساعدة في محاربة ظهور حب الشباب السيئة ومتعدد ب للمساعدة في إعادة بناء الحاجز الطبيعي للبشرة.

في الثلاثينيات من العمر

الريتينول لتحفيز الكولاجين

حمض ألفا هيدروكسي (AHA) - يساعد على توحيد لون البشرة ومنع بهتانها.

مصل مضاد للأكسدة - هذا رائع للمساعدة في عكس أي ضرر ناتج عن أشعة الشمس أو مشاكل تلحق ببشرتك في شبابك.

فيتامين C و E للتصبغ.

في الأربعينيات والخمسينيات من العمر

كريمات الريتينول الأقوى - لزيادة إنتاج الكولاجين.

كريم العين - بمجرد أن نبدأ في الأربعينيات من العمر ، تصبح العيون واحدة من أولى مناطق الوجه التي تظهر الشيخوخة.

كريمات الببتيد - الببتيدات رائعة للمساعدة في علاج الخطوط الدقيقة ومذهلة لتجديد البشرة.

مصل حمض الهيالورونيك - حمض الهيالورونيك يدور حول استبدال الرطوبة. مع تقدمنا ​​في العمر ، تفقد بشرتنا المزيد والمزيد من الرطوبة وتبدأ في الجفاف.

منظف ​​لطيف - من المهم جدًا في هذا العمر التأكد من عدم تجريد الجلد من الرطوبة. لذلك، فإن استخدام منظف لطيف يزيل الأوساخ وخلايا الجلد الميتة ولكنه لن يزيل الرطوبة.

العناية بالبشرة في الثلاثينيات

من الشيخوخة المبكرة هي المفتاح، واستخدام المنتجات التي تحتوي على الريتينول، وأحماض ألفا هيدروكسي (AHA) ومضادات الأكسدة وكذلك كريمات فيتامين C و E.

قال الدكتور وول: "بحلول أوائل الثلاثينيات من العمر ، قد تبدأ في رؤية بعض علامات الشيخوخة الواضحة ، مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وحجم الوجه".

هذا هو الوقت الذي نريد فيه أن ننظر إلى تحفيز الكولاجين ولون البشرة المسائي. نحتاج أيضًا إلى البدء في الاعتناء بالطبقات العميقة تحت الجلد لأن هذا يحدث عندما تفقد الطبقات السفلية الدعم والبنية.

الريتينول، المعروف أيضًا باسم فيتامين أ، مثالي لهذا لأنه يسرع عملية تجديد الجلد ويجلب الخلايا الصحية إلى السطح بشكل أسرع.

يمكن أن تساعد كريمات فيتامين C و E أيضًا في تصبغ الجلد.

العناية بالبشرة في الأربعينيات

وقت الذي تبلغ فيه الأربعينيات من العمر، تكون على الأرجح قد طورت روتينًا شاملاً للعناية بالبشرة صباحًا ومساءً - لكن الدكتور وول أكد أن الوقت لن يفتأ أبدًا للبدء.

قال الدكتور وول: "بمجرد أن نبدأ في بلوغ الأربعينيات من العمر ، تصبح العين واحدة من أولى مناطق الوجه التي تظهر الشيخوخة - لذا فإن كريمات العين رائعة للاستخدام".

كما أوصى باستخدام الببتيدات، وهو نوع من بروتين الأحماض الأمينية، يستخدم لعلاج الخطوط الدقيقة وتجديد الجلد.

مع تقدمنا ​​في العمر، يفقد الجلد المزيد من الرطوبة مما يؤدي إلى الجفاف، ولذلك اقترح الدكتور وول استخدام مصل حمض الهيالورونيك لتجديد الرطوبة المفقودة.

يجب على من هم في الأربعينيات من العمر تنظيف وجوههم يوميًا باستخدام منظف لطيف.

وأضاف: "من المهم جدًا في هذا العمر التأكد من عدم تجريد الجلد من الرطوبة".

لذلك، فإن استخدام منظف لطيف سيزيل الأوساخ وخلايا الجلد الميتة ولكنه لن يزيل الرطوبة.

تمامًا مثل الأربعينيات من العمر ، يجب استخدام مصل حمض الهيالورونيك والمنظفات اللطيفة من سن 50 وما بعده لضمان عدم جفاف الجلد أو الجفاف.

وأضاف كيف أن الليزر هو "السلاح السري الحقيقي" لنظام عظيم.

يمكن أن يساعد الليزر (علاج تجميلي) حقًا في إزالة أضرار أشعة الشمس ويساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد عن طريق إزالة أي خلايا غير منتظمة. كما أن الليزر مفيد أيضًا في التصبغ والنغمة والاحمرار.

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نقع فيتامين د.

هذا يعزز امتصاص الكالسيوم ، ويعزز جهاز المناعة ويساهم في نمو خلايا الجلد وإصلاحها. يكفي 10 دقائق فقط من ضوء الشمس في الصباح الباكر للوقاية من نقص فيتامين د.

قم بتضمين البروبيوتيك والبروبيوتيك في نظامك اليومي.

البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية هي مفتاح الصحة الجيدة والجلد. 70٪ من جهازك المناعي يكمن في أمعائك.

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إذا كنت تتطلع إلى استكشاف علاجات تجميلية ولكنك غير متأكد مما تريده، فتحدث إلى طبيب أمراض جلدية مؤهل أو أخصائي تجميل حول علاجات محددة غير جراحية لمخاوفك الشخصية.